Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Femeia care a atacat-o cu ranga pe senatoarea POT Valentina Aldea: „Este amanta soțului meu. E o luptă continuă între mine și ea”

Publicat:

Femeia care a atacat-o cu o rangă pe senatoarea POT Valentina Aldea a lansat o serie de acuzații grave la adresa parlamentarei chiar înainte ca polițiștii să o rețină pe agresoare.

Oana Ungureanu, cea împotriva căreia a fost îndreptată plângerea senatoarei POT, a declarat pentru Cancan, miercuri seară, în fața Secției 22, că, la rândul ei, a fost agresată, acuzând-o pe Valentina Aldea că ar avea, de ani buni, o relație cu soțul său, un om de afaceri despre care spune ar fi plecat de acasă și ar fi propulsat-o pe Valentina Aldea în actuala poziție politică:

„S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT, acea senatoare videochatistă despre care ați mai scris în trecut și care a negat absolut totul. Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă Între mine și ea. Cu soțul a fost problema mai accentuată și în această seară a avut loc o altercație”.

„Este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare”

Oana Ungureanu a adăugat:

„Sunt soția soțului meu de 17 ani căsătoriți legal, și împreună suntem de 27 ani. Băiatul nostru are 17 ani, chiar este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare, făcută senatoare de soțul meu, presupun. Nu am dovezi încă, dar voi avea, pentru că urmează un proces prin care vom afla toți cum a ajuns senatoare Vali Mariana Aldea”. 

Oana Ungureanu a lansat acuzații la adresa senatoarei POT. FOTO captură video Cancan
Oana Ungureanu a lansat acuzații la adresa senatoarei POT. FOTO captură video Cancan

„Așa e în România, amanta ia ordin de restricție împotriva soției”

Femeia a mai spus că va merge la IML pentru obținerea unui certificat care să ateste că, la rândul ei, a fost „zgâriată” și „bătută”.

„Și azi am fost la unul dintre apartamentele în care locuiește soțul meu, care a plecat de acasă pentru ea. Și bineînțeles că și ea era acolo și s-a ajuns la agresiuni fizice, verbale și, mă rog, mai multe. Problema e că îmi montează brățară. Mi-am luat ordin de restricție, că așa e în România, amanta ia ordin de restricție împotriva soției, că soția e foarte rea că nu e de acord cu amanta. Sunt zgâriată, bătută, mă voi duce la INML mâine”, a declarat femeia pentru sursa citată.

Senatoarea POT, bătută și cu mașina distrusă

Amintim că joi, 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 22 Poliție a fost sesizată prin 112 de o femeie de 38 de ani, care a reclamat că a fost agresată fizic și că autoturismul său a fost distrus de o altă femeie, în vârstă de 43 de ani. Incidentul a avut loc la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei, transmite Poliția.

Verificările au arătat că femeia de 43 de ani ar fi lovit-o pe cea de 38 de ani cu un obiect contondent la nivelul unui braț, iar între cele două au avut loc agresiuni fizice reciproce. În plus, înaintea conflictului, autoturismul victimei a fost deteriorat.

Față de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraților cu propunere legală.

Pe Facebook, senatoarea a scris că „violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată.” De asemenea, susține că a fost lovită fără motiv.

„Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată. Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii.

Din păcate în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine”, a transmis Valentina Aldea.

De asemenea, menționează că nu are legătură cu femeia respectivă și nu i-a lezat familia niciodată cu nimic.

„Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri.

Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel atât la presă, cât și la români să luptăm împreună împotriva violenței.

Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs!”, declară senatoarea.

