Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei și șomajul în creștere

În emisiunea propagandistului Kremlinului Vladimir Soloviov s-a transmis că în Rusia crește șomajul ascuns, iar complexul militar-industrial începe să aibă probleme.

Chiar și pe platforma propagandistului Kremlinului Vladimir Soloviov apar declarații despre deteriorarea situației economice din țară. Imaginile au fost publicate pe canalul de Telegram „Ucraina 365”.

În timpul emisiunii, s-a transmis că în economia Federației Ruse se conturează probleme serioase, vizibile nu doar în sfera civilă, ci și în industria militară. Soloviov a pus în mod neașteptat sub semnul întrebării afirmațiile autorităților ruse despre lipsa creșterii șomajului.

„Șomajul «nu crește» doar dacă nu vezi ce se întâmplă, pentru că, dacă observi cum marile corporații trec de la programul de 5 zile la cel de 4 zile, nu e șomaj ascuns?”, a întrebat el.

Expertul invitat a confirmat că economia Rusiei nu se află într-o stare bună.

„«Uralvagonzavod» (n.r. unul dintre cele mai mari complexe științifice și industriale din Rusia) se gândește la reduceri de personal. Iertați-mă, dar nu este acesta un combinat al complexului militar-industrial?

Poate că vorbim despre o anumită optimizare… Dar dacă reduceți un număr atât de mare de angajați într-un astfel de sector, este un motiv de îngrijorare”, a spus expertul.

Acest lucru indică dezechilibre profunde în economia rusă: resursele se epuizează, iar industriile considerate strategice nu mai fac față presiunii.

Chiar și pe fondul unor cheltuieli record pentru război, industria nu poate menține un nivel stabil al producției și al ocupării forței de muncă.