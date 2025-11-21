„Miracolul buzoian”. 50 de piese aparţinând unei biserici din Norvegia, găsite într-un târg din Mărăcineni

Cincizeci de piese care aparţineau unui lăcaş de cult din Norvegia au fost cumpărate dintr-un târg din judeţul Buzău de către o persoană care ulterior le-a declarat la Poliţie, obiectele de patrimoniu fiind returnate proprietarului de drept.

Reprezentanţii bisericii din Norvegia au numit gestul "miracolul buzoian".

Sub egida Planului naţional Pandora, în prima jumătate a lunii noiembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău au organizat acţiuni cu scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor care aduc atingere patrimoniului cultural naţional. Activităţile au constat în controale la agenţii economici care comercializează obiecte de artă sau alte obiecte care ar putea face parte din patrimonial cultural naţional, anunță Agerpres.

Autorităţile mai arată că, în contextul aniversării a 175 de ani de existenţă a unui lăcaş de cult din Norvegia, poliţiştii din Buzău au primit aprecieri cu privire la recuperarea şi restituirea a 50 de piese ce aparţineau lăcaşului şi care fuseseră sustrase.

"Activitatea a fost posibilă cu sprijinul unui cetăţean cu spirit civic, din Mărăcineni, care le-ar fi achiziţionat de la un târg săptămânal, la sfârşitul anului 2024. Întrucât, la o primă evaluare a articolelor achiziţionate, cetăţeanul a stabilit anumite indicii cu privire la posibila provenienţă a bunurilor, a sesizat IPJ Buzău pentru continuarea verificărilor şi dispunerea de măsuri, conform competenţelor. Astfel, cu sprijinul Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, s-a realizat schimbul de informaţii cu autorităţile de aplicare a legii din Norvegia, privind furtul obiectelor religioase. În scopul restituirii articolelor, în cursul acestui an, a fost emis Ordinul European de Anchetă privind punerea în aplicare a deciziei de confiscare a pieselor, bunurile fiind înaintate către lăcaşul de cult prin intermediul Ambasadei Norvegiei în România. La ceas aniversar, biserica norvegiană a transmis aprecieri celor implicaţi în eforturile depuse în vederea restituirii, numind parcursul fericit al recuperării bunurilor sustrase drept miracolul buzoian ", a informat, vineri, IPJ Buzău.

Bărbatul a precizat că gestul de a le preda autorităţilor a fost unul de normalitate.

"Le-am luat din târg, le-am pus la curăţat în soluţie şi am descoperit o inscripţie. Am intrat pe internet şi am descoperit că au fost furate împreună cu mult mai multe obiecte de la o biserică. Am luat legătura cu ei, cu poliţia şi am aflat că sunt obiecte de patrimoniu. Era o tavă, nişte pahare, probabil o parte placate cu argint, nu sunt de specialitate. Este un gest de normalitate, nu am făcut nimic ieşit din comun", a declarat, pentru Agerpres, sub anonimat, bărbatul care a cumpărat şi predat obiectele respective.