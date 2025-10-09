Cum a rămas un israelian fără 5.500 de euro după ce a călătorit cu un român de la Sibiu la Iași

Un bărbat din Iași, de 37 de ani, a furat un rucsac cu bani ce-i aparținea unui cetățean israelian.

Cei doi au călătorit împreună de la Sibiu la Iași printr-o aplicație de ridesharing, fiind preluați de un șofer de camion.

Potrivit ProTV, după ce au făcut o oprire, păgubitul a observat că îi lipsesc cei 5.500 de euro din rucsac și a sunat la 112. Dar hoțul apucase deja să-i ascundă.

Polițiștii băcăuani au găsit suma într-un plic lângă un bloc de locuințe.

Banii au fost restituiți, iar individul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat acum pentru furt calificat.