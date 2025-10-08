Un român arestat în Italia după ce a furat bacșișuri din două hoteluri

Un român în vârstă de 32 de ani, stabilit în Germania, a fost identificat și arestat în Italia, fiind acuzat că a furat cutiile cu bacșișuri din două hoteluri din localitatea Sesto, din regiunea Alto Adige.

Potrivit autorităților italiene, incidentele s-au produs pe 27 și 28 august. Bărbatul ar fi intrat în holurile celor două hoteluri și, profitând de neatenția personalului, a sustras recipientele în care erau colectați banii pentru angajați. Ancheta a început după ce proprietarii hotelurilor au sesizat dispariția fondurilor destinate personalului.

Investigațiile au dus la arestare

După analizarea imaginilor de supraveghere și a declarațiilor martorilor, poliția italiană a reușit să reconstituie evenimentele și să identifice presupusul autor al furturilor. Acesta a fost ulterior raportat Autorității Judiciare din Bolzano.

Proprietarii hotelurilor și-au exprimat ușurarea că hoțul a fost prins, dar și dezamăgirea față de un gest care a afectat munca și dedicarea angajaților lor, relatează publicația Bolzano Quotidiano.

Mesaj pentru operatorii de turism

Carabinierii au subliniat importanța protejării fondurilor în hoteluri și au recomandat ca sistemele de supraveghere video să fie mereu active și funcționale. În plus, au îndemnat operatorii de turism și publicul să raporteze imediat orice comportament suspect.