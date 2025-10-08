search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un român arestat în Italia după ce a furat bacșișuri din două hoteluri

0
0
Publicat:

Un român în vârstă de 32 de ani, stabilit în Germania, a fost identificat și arestat în Italia, fiind acuzat că a furat cutiile cu bacșișuri din două hoteluri din localitatea Sesto, din regiunea Alto Adige. 

Un român în vârstă de 32 de ani a fost arestat pentru furt FOTO: Arhivă
Un român în vârstă de 32 de ani a fost arestat pentru furt FOTO: Arhivă

Potrivit autorităților italiene, incidentele s-au produs pe 27 și 28 august. Bărbatul ar fi intrat în holurile celor două hoteluri și, profitând de neatenția personalului, a sustras recipientele în care erau colectați banii pentru angajați. Ancheta a început după ce proprietarii hotelurilor au sesizat dispariția fondurilor destinate personalului. 

Investigațiile au dus la arestare

După analizarea imaginilor de supraveghere și a declarațiilor martorilor, poliția italiană a reușit să reconstituie evenimentele și să identifice presupusul autor al furturilor. Acesta a fost ulterior raportat Autorității Judiciare din Bolzano. 

Proprietarii hotelurilor și-au exprimat ușurarea că hoțul a fost prins, dar și dezamăgirea față de un gest care a afectat munca și dedicarea angajaților lor, relatează publicația Bolzano Quotidiano.

Mesaj pentru operatorii de turism

Carabinierii au subliniat importanța protejării fondurilor în hoteluri și au recomandat ca sistemele de supraveghere video să fie mereu active și funcționale. În plus, au îndemnat operatorii de turism și publicul să raporteze imediat orice comportament suspect.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
gandul.ro
image
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
mediafax.ro
image
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
observatornews.ro
image
Modificare în grilă Antena 1: Asia Express, scoasă din grila TV de duminică. Ce se întâmplă cu show-ul prezentat de Irina Fodor
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi meciul. Este prima partidă a echipei naționale din luna octombrie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Tragedie în Italia! Marian, un muncitor român, și-a pierdut viața într-un teribil accident rutier. Bărbatul plecase în căutarea unui trai mai bun, dar și-a găsit sfârșitul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Avertisment pentru români. Anii care NU se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani