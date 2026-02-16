search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Controverse în jurul motivului pentru care preşedintele turc Recep Erdogan şi-a amânat vizita în Abu Dhabi. Mesajul publicat şi şters apoi rapid

0
0
Publicat:

Vizita programată a președintelui turc Recep Erdogan în Abu Dhabi fost amânată în ultimul moment, după apariția unui mesaj oficial care invoca o problemă de sănătate a şeicului din Emiratele Arabe Unite, postare ștearsă rapid, fără explicaţii ulterioare.

Erdogan şi-a amânat vizita în Abu Dhabi. FOTO: GettyImages
Erdogan şi-a amânat vizita în Abu Dhabi. FOTO: GettyImages

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a amânat vizita oficială programată pentru luni, 16 februarie, în Emiratele Arabe Unite, deplasare care includea o oprire la Abu Dhabi, pe fondul apariției și retragerii rapide a unui mesaj oficial ce făcea referire la o presupusă problemă de sănătate a şeicului Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Duminică, direcția de comunicare a președinției turce a publicat pe platforma X un mesaj în care anunța că Erdogan a discutat telefonic cu președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

În text se preciza că liderul turc și-a exprimat regretul față de problema de sănătate cu care s-ar confrunta omologul său și i-a transmis urări de însănătoșire grabnică. Mesajul a fost însă șters la scurt timp, însă AFP a realizat o captură de ecran înainte de eliminare, notează Agerpres.

Postarea inițială, structurată în trei paragrafe și preluată rapid de presa de stat din Turcia, mai arăta că vizita lui Erdogan în Emiratele Arabe Unite urma să fie reprogramată pentru o dată ce avea să fie stabilită ulterior.

După ștergerea mesajului, instituțiile media oficiale au modificat și ele relatările. Radioteleviziunea publică TRT a actualizat articolul despre amânarea vizitei, eliminând orice mențiune despre presupusa problemă medicală a președintelui arab.

Ulterior, președinția turcă a publicat un nou mesaj pe X, mult mai scurt și fără explicații, în care se preciza doar că cei doi lideri au convenit să amâne întâlnirea pentru o dată ulterioară, fără a indica motivul schimbării de program.

La rândul său, agenția oficială de presă a Emiratelor, WAM, a relatat despre convorbirea telefonică dintre cei doi șefi de stat, însă nu a menționat deloc amânarea vizitei președintelui turc.

Solicitate de AFP pentru clarificări, nici autoritățile de la Ankara, nici cele din Emiratele Arabe Unite nu au oferit un răspuns imediat și nu au confirmat existența vreunei probleme de sănătate în cazul liderului în vârstă de 64 de ani.

În plus, biroul lui Mohammed bin Zayed Al Nahyan a difuzat sâmbătă seara fotografii realizate în aceeași zi, în care acesta apare zâmbind și într-o stare aparent bună, alături de emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, ceea ce a amplificat și mai mult neclaritățile privind motivul real al amânării vizitei.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți
stirileprotv.ro
image
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
gandul.ro
image
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea continentului: „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
mediafax.ro
image
O lenjerie de pat și un scaun de director. Ce achiziții are în plan cea mai mare companie de stat din România
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
observatornews.ro
image
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Se poate cumula pensia din România cu cea din străinătate? Ce spune legea
playtech.ro
image
Cine e sportivul român operat direct pe pârtie, după ce a suferit un accident grav la o competiție: ”Fața mea a fost pe post de frână”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de ani”
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Anunț pentru seniori de la Casa Națională de Pensii! Ce se întâmplă cu procesul de recalculare a pensiilor
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu în Parcul regal de pe domeniul Săvârșin, la Grădina Ascunsă FOTO Andreia Neamț, Casa Majestății Sale (6) jpeg
Sunt încă în vacanță? Cuplul regal român a rămas peste iarnă la Săvârșin, pe domeniul preferat al Regelui Mihai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Inelul, imediat după ce a fost descoperit (© Norwegian Institute for Cultural Heritage Research - NIKU)
Inel medieval din aur cu o piatră prețioasă strălucitoare, descoperit în Norvegia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles! Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață?

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!