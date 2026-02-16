Controverse în jurul motivului pentru care preşedintele turc Recep Erdogan şi-a amânat vizita în Abu Dhabi. Mesajul publicat şi şters apoi rapid

Vizita programată a președintelui turc Recep Erdogan în Abu Dhabi fost amânată în ultimul moment, după apariția unui mesaj oficial care invoca o problemă de sănătate a şeicului din Emiratele Arabe Unite, postare ștearsă rapid, fără explicaţii ulterioare.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a amânat vizita oficială programată pentru luni, 16 februarie, în Emiratele Arabe Unite, deplasare care includea o oprire la Abu Dhabi, pe fondul apariției și retragerii rapide a unui mesaj oficial ce făcea referire la o presupusă problemă de sănătate a şeicului Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Duminică, direcția de comunicare a președinției turce a publicat pe platforma X un mesaj în care anunța că Erdogan a discutat telefonic cu președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

În text se preciza că liderul turc și-a exprimat regretul față de problema de sănătate cu care s-ar confrunta omologul său și i-a transmis urări de însănătoșire grabnică. Mesajul a fost însă șters la scurt timp, însă AFP a realizat o captură de ecran înainte de eliminare, notează Agerpres.

Postarea inițială, structurată în trei paragrafe și preluată rapid de presa de stat din Turcia, mai arăta că vizita lui Erdogan în Emiratele Arabe Unite urma să fie reprogramată pentru o dată ce avea să fie stabilită ulterior.

După ștergerea mesajului, instituțiile media oficiale au modificat și ele relatările. Radioteleviziunea publică TRT a actualizat articolul despre amânarea vizitei, eliminând orice mențiune despre presupusa problemă medicală a președintelui arab.

Ulterior, președinția turcă a publicat un nou mesaj pe X, mult mai scurt și fără explicații, în care se preciza doar că cei doi lideri au convenit să amâne întâlnirea pentru o dată ulterioară, fără a indica motivul schimbării de program.

La rândul său, agenția oficială de presă a Emiratelor, WAM, a relatat despre convorbirea telefonică dintre cei doi șefi de stat, însă nu a menționat deloc amânarea vizitei președintelui turc.

Solicitate de AFP pentru clarificări, nici autoritățile de la Ankara, nici cele din Emiratele Arabe Unite nu au oferit un răspuns imediat și nu au confirmat existența vreunei probleme de sănătate în cazul liderului în vârstă de 64 de ani.

În plus, biroul lui Mohammed bin Zayed Al Nahyan a difuzat sâmbătă seara fotografii realizate în aceeași zi, în care acesta apare zâmbind și într-o stare aparent bună, alături de emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, ceea ce a amplificat și mai mult neclaritățile privind motivul real al amânării vizitei.