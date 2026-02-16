Două persoane au murit şi alte opt au fost rănite după o explozie într-un magazin de artificii din China, urmată de incendiu

O explozie puternică produsă într-un magazin de artificii din estul Chinei s-a soldat cu opt morți și doi răniți, cu doar câteva zile înainte de Anul Nou Lunar, cunoscut şi ca Sărbătoarea Primăverii.

O explozie produsă într-un magazin de artificii din estul China a provocat, duminină, 15 februarie, moartea a opt persoane și rănirea altor două, au anunțat, potrivit chinadailyhk.

Incidentul a avut loc în provincia Jiangsu, în jurul orei 14:30 (6:30 GMT), şi, conform unui comunicat oficial publicat pe rețelele sociale, explozia ar fi fost declanșată de „utilizarea greșită” a artificiilor de către una sau mai multe persoane aflate în magazin în momentul respectiv.

Deflagrația a fost urmată de un incendiu puternic, iar echipele de intervenție au acționat timp de aproximativ o oră și jumătate pentru stingerea focului. Bilanțul final indică opt persoane decedate și două persoane rănite ușor.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele producerii exploziei. De asemenea, persoanele considerate responsabile au fost deja reținute, urmând să fie stabilite eventualele răspunderi legale.

Tragedia are loc într-o perioadă în care utilizarea artificiilor crește semnificativ. În afara marilor orașe, unde folosirea materialelor pirotehnice este strict reglementată, populația utilizează frecvent artificii la evenimente importante și sărbători tradiționale, inclusiv cu ocazia Anului Nou Lunar, care urmează să fie celebrat marți.

Ministerul pentru Situații de Urgență a anunțat că țara intră în cea mai aglomerată perioadă a anului pentru spectacole și utilizări de artificii.

În acest context, instituția a transmis o alertă către toate fabricile producătoare de artificii la nivel național, solicitând efectuarea unor „inspecții cuprinzătoare” pentru verificarea condițiilor de siguranță la fața locului.