search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O femeie din Iași, cât pe ce să scape după ce a furat mai multe articole vestimentare din mall. Ce a dat-o de gol

0
0
Publicat:

O femeie din Iași a fost trimisă pentru furt calificat în 2022, după ce a furat mai multe articole vestimentare din mai multe magazine din mall. Zilele acestea, magistrații au decis să renunțe la aplicarea vreunei pedepse, femeia fiind obligată doar să plătească cheltuielile de judecată.

Incidentul a avut loc în 2022, însă dosarul va fi reanalizat pe 10 noiembrie/FOTO: Shutterstock
Incidentul a avut loc în 2022, însă dosarul va fi reanalizat pe 10 noiembrie/FOTO: Shutterstock

După ce și-a lăsat copiii de care avea grijă la un spațiu de joacă din grădina Palas Mall Iași, Camelia Ferariu a mers în mai multe magazine, de unde a sustras articole vestimentare. 

Potrivit autorităților, aceasta a furat mai multe seturi de lenjerie intimă, un hanorac și două perechi de pantaloni, scrie Ziarul de Iași. A îndepărtat sistemele de alarmă și a ascuns hainele în geantă, părăsind magazinele, însă comportamentul său neobișnuit a atras atenția paznicului.

După ce paznicul a descoperit hainele furate, a fost chemată poliția, iar ulterior femeia a fost trimisă în judecată pentru furt calificat.

Magistrații Judecătoriei, care au analizat dosarul în primă instanță au apreciat că valoarea mărfii furate, respectiv 1.245 de lei, este prea mică pentru a da importanță cazului. Oricum, bunurile fuseseră recuperate, iar cele două magazine nu se constituiseră părți civile.

„Instanța observă că faptele au fost săvârșite pe fondul unor lipsuri materiale și nu pentru obținerea de venituri ilicite sau revânzare, inculpata relatând că a dorit să ofere fiului său un cadou cu ocazia zilei de naștere, în contextul unei situații familiale dificile. Această împrejurare, fără a justifica juridic conduita inculpatei, contribuie însă la conturarea unui profil infracțional ocazional, lipsit de periculozitate socială ridicată”, au apreciat judecătorii.

Cum Ferariu nu avea antecedente penale, magistrații au decis să renunțe la aplicarea vreunei pedepse, imputându-i doar 1.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Soluția judecătorilor nu a fost acceptată de procurori, care au contestat-o.

Curtea de Apel va reanaliza dosarul pe 10 noiembrie.

Iaşi

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie primești acum
gandul.ro
image
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
mediafax.ro
image
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
FOTO Artiști, vedete, politicieni, oameni de afaceri, toți la botezul lui Lazarus!
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
observatornews.ro
image
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
playtech.ro
image
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind pensiile românilor!
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!