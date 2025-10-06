O femeie din Iași, cât pe ce să scape după ce a furat mai multe articole vestimentare din mall. Ce a dat-o de gol

O femeie din Iași a fost trimisă pentru furt calificat în 2022, după ce a furat mai multe articole vestimentare din mai multe magazine din mall. Zilele acestea, magistrații au decis să renunțe la aplicarea vreunei pedepse, femeia fiind obligată doar să plătească cheltuielile de judecată.

După ce și-a lăsat copiii de care avea grijă la un spațiu de joacă din grădina Palas Mall Iași, Camelia Ferariu a mers în mai multe magazine, de unde a sustras articole vestimentare.

Potrivit autorităților, aceasta a furat mai multe seturi de lenjerie intimă, un hanorac și două perechi de pantaloni, scrie Ziarul de Iași. A îndepărtat sistemele de alarmă și a ascuns hainele în geantă, părăsind magazinele, însă comportamentul său neobișnuit a atras atenția paznicului.

După ce paznicul a descoperit hainele furate, a fost chemată poliția, iar ulterior femeia a fost trimisă în judecată pentru furt calificat.

Magistrații Judecătoriei, care au analizat dosarul în primă instanță au apreciat că valoarea mărfii furate, respectiv 1.245 de lei, este prea mică pentru a da importanță cazului. Oricum, bunurile fuseseră recuperate, iar cele două magazine nu se constituiseră părți civile.

„Instanța observă că faptele au fost săvârșite pe fondul unor lipsuri materiale și nu pentru obținerea de venituri ilicite sau revânzare, inculpata relatând că a dorit să ofere fiului său un cadou cu ocazia zilei de naștere, în contextul unei situații familiale dificile. Această împrejurare, fără a justifica juridic conduita inculpatei, contribuie însă la conturarea unui profil infracțional ocazional, lipsit de periculozitate socială ridicată”, au apreciat judecătorii.

Cum Ferariu nu avea antecedente penale, magistrații au decis să renunțe la aplicarea vreunei pedepse, imputându-i doar 1.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Soluția judecătorilor nu a fost acceptată de procurori, care au contestat-o.

Curtea de Apel va reanaliza dosarul pe 10 noiembrie.