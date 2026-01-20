Înalta Curte judecă cererea de recurs în casaţie a fostului episcop de Huşi Cornel Onilă, condamnat pentru viol

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă marţi, 20 ianuarie, cererea de recurs în casaţie a fostului episcop de Huşi Cornel Onilă, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj.

În 30 aprilie 2025, ÎCCJ s-a pronunţat definitiv în dosarul de viol şi agresiuni sexuale comise împotriva unor elevi de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huşi de către fostul episcop Corneliu Bârlădeanu (Cornel Onilă pe numele de stare civilă) şi de fostul arhimandrit Sebastian Jitaru, menţinând sentinţa de opt ani de detenţie dată iniţial de Curtea de Apel Galaţi - Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori.

Fostul episcop Cornel Onilă a folosit două căi extraordinare de atac: recursul în casaţie și contestaţia în anulare. În cazul recursului în casaţie, Înalta Curte a admis, în principiu, cererea lui Onilă, dar i-a respins solicitarea de suspendare a executării pedepsei, astfel că a rămas în penitenciar.

Cererea fostului arhimandrit Sebastian Jitaru a fost respinsă ca inadmisibilă. Cauza lui Onilă va fi judecată de un complet de trei judecători pe 20 ianuarie 2026, cu citarea părților implicate.

Contestaţia în anulare, formulată de Onilă pentru un caz de viol, a fost respinsă ca inadmisibilă. Aceste căi extraordinare de atac sunt menite să obţină anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Scandalul legat de comportamentul lui Cornel Onilă, care vreme de 8 ani a fost episcop al Hușilor, s-a declanşat în anl 2017, atunci când el a depus o plângere la DNI Iaşi în care a afirmat că este şantajat.

În urma unor percheziţii făcute de procurorii DNI la sediul Episcopiei au fost descoperite mai multe materiale video compromiţătoare şi trei preoţi au fost condamnaţi pentru şantajarea lui Cornel Onilă.

Procurorii au deschis şi un dosar penal pe numele episcopului Huşilor, în care acesta a fost acuzat de viol asupra unor elevi de la seminarul teologic. A urmat un proces încheiat în 2025 cu o sentinţă definitivă a ICCJ care îl condamnă pe Cornel Onilă la 8 ani de închisoare pentru viol în formă continuată.

În acelaşi dosar, pentru aceleaşi acuzaţii de viol şi abuz sexual a fost condamnat şi arhimandritul Sebastian Jitaru, care a primit 15 ani de închisoare.

Și Jitaru a formulat recurs în casație, dar instanța ICCJ i l-a respins pe 18 noiembrie 2025.