Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”

„Ne plângem că trăim o criză a valorilor. Nici gând. Tinerii de astăzi au modele, iată pe Lele și pe Albert NBN, cel care a înjurat România la Beach, please”, scrie psihologul Mihai Copăceanu. El descrie un bal pentru liceeni la care a văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool.

41% dintre adolescenții români au consumat alcool în ultimele 30 de zile, conform raportului realizat la nivel european ESPAD 2024.

Aproximativ 81% dintre adolescenții români (15-16 ani) au consumat alcool cel puțin o dată în viață – peste media UE de circa 73%.

Alte date locale arătau anterior că tinerii încep să consume alcool în jurul vârstei de 13 ani sau chiar mai devreme.

Tot conform raportului ESPAD 2024, aproximativ 26% dintre adolescenții de 15-16 ani au fumat tutun în ultimele 30 de zile, comparativ cu o medie europeană de circa 18%. România se clasează pe locul 4 în Europa la acest indicator.

Raportul arată că aproape 1 din 3 adolescenți români a încercat țigările electronice, iar unii le utilizează periodic.

România este peste media europeană în consumul de alcool și tutun în rândul adolescenților – atât la prevalența alcoolului (81% vs ~73% UE), cât și la consumul de tutun (26% vs ~18% UE).

Statisticile transpuse în realitate: un peisaj dezolant

Cum arată aceste statistici în viața reală a relatat psihologul Mihai Copăceanu după ce a participat la un bal alături de 1.000 de elevi.

„La Balul Balurilor din Sibiu am văzut mulți copii fericiți, sute sau chiar peste o mie de copii care dansau, zâmbeau, își revedeau prietenii, se îmbrățișau și se simțeau bine într-o seară de sâmbătă”, și-a început psihologul Mihai Copăceanu.

Copii de clasa a IX-a, ajutați de alți colegi mai mari, au depus eforturi în a pregăti un program special. „Cel mai mult mi-a plăcut dansul lor, performanțele în mișcări, colaborarea cu partenerul și unele clipuri video pe care le-au avut de realizat, se vede că au muncit, ca de altfel și regia din spatele unor idei. Spun unor idei, pentru că am câteva comentarii, mai jos”, a completat psihologul.

Această imagine a unor copii fericiți este satisfacția și scopul oricărui părinte. Și toți copiii au dreptul la stări de bine și fericire. „Dar parcă nu oricum și oricând. Și aici încep discuția despre ce NU mi-a plăcut la bal”, arată Copăceanu.

„Când eu am plecat în noapte am văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool și abia se țineau pe picioare”

Psihologul a enumerat nu mai puțin de 8 aspecte îngrijorătoare despre tineretul de astăzi:

„Primul impact a fost cu copiii care așteptau să intre la bal. Nu toți, dar marea lor majoritate fumau, fumau țigări electronice și țigări clasice. Când spun copii mă refer la minori, majoritatea erau la liceu, își susțineau colegii de clasa a IX-a și unii la gimnaziu. Vedeai lesne că nu avea 15 ani. Prea puțini studenți. Este cea mai tristă imagine, să constați că mare parte dintr-un grup de copii fumează. Este o problemă de sănătate publică. Gândiți-vă dvs. la efectele în timp. Ce generație de adulți cu probleme de sănătatea vom avea în câțiva ani. Să nu mai zic că o dependență nu vine singură”.

Al doilea aspect îngrijorător, spune Copăceanu, a fost consumul de alcool: „când eu am plecat în noapte am văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool și abia se țineau pe picioare. Cei care nu au consumat au fost o minoritate. Să nu credem că la bal copiii au venit pentru apă minerală și fanta. Nici gând.”

„Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, bani, dedicații de la acei copii, 500, 700, 1000”

Și la „impresia artistică” balul a lăsat de dorit. A fost invitat un manelist, Lele (Robert) și trapperul Albert NBN. Chiar dacă nu este un manelist cunoscut, Copăceanu a fost impresionat negativ de modul în care a fost primit: „toată sala a sărit în sus, copiii aveau deja telefoanele luminate și nici nu a început primul vers că deja a primit bani, bani, dedicații de la acei copii, 500, 700, 1000. Vedeam cum primește bani și cum sar dedicațiile. Un cuplu a fost invitat pe scenă, alte dedicații. Și dedicațiile curgeau. Probabil copiii primiseră bani suplimentari de la părinții lor pentru manelist. Treaba asta nu mi-a plăcut. Cum nici faptul că un alt solist consuma relaxat alcool ținând în mână un pahar larg de vin alb. Ce mesaj transmiți?”

Psihologul a discutat și despre hitul serii: „Dați-i să bea că e supărată. E supărată c-a fost înșelată”. Mi-a intrat în cap și mie. O melodie care prin ritm te prinde și telefoanele șir versurile cântate de toții copiii erau în aer. Delir pur și simplu.”

Copăceanu susține, cu tristețe, că nici vorbă să trăim o criză a valorilor: „Nici gând. Tinerii de astăzi au modele, iată pe Lele și pe Albert NBN, cel care a înjurat România la Beach, please și care a zis ”că îl doar în ... de amendă”. Mulțimea (tot de copii) a strigat de bucurie, l-a aclamat. Mesajul versurilor ambilor cântăreți nu vreau să le mai comentez. Vă amintesc doar un vers: ”Pentru pixzde mereu o să fiu amant. Pentru fraieri o să rămân important”.

„Erau câteva idei care se repetau: mașini de lux, țigări și alcool, și violență”

Psihologul a reflectat la modul de desfășurare a balului: „Nu au mai fost ca odinioară întrebări de cultură generală din literatură, istorie, geografie, prin care să se diferențe clar cunoștințele, cultura și educația. Nicidecum. La o probă au fost solicitați să creeze propoziții cu 3 cuvinte obișnuite. Și nu le-a fost ușor. Trei din cele șapte perechi au ales să danseze pe manele. Mai mult, în majoritatea clipurilor video pe care ei le-au creat și au fost prezentate, erau câteva idei care se repetau: mașini de lux, țigări și alcool, și violență, în multe situații ea, partenera îl pălmuiește sau îl împinge. Jocuri de noroc, joc de cărți și iarăși alcool. Copiii nu ar fi ales și nu ar fi inclus în creația lor video asemenea teme dacă nu reprezintă ceva pentru ei, dacă nu rezonau cu ei.”

În esență, spune el, gândiți-vă dacă aceste materiale video ar fi fost posibile în alt spațiu european, dacă putem identifica un puști de 15 ani chiar filmând că bea dintr-un pahar de whiskey. „Eu nu am văzut....”, spune psihologul.

„În fața unei asemenea realități, e de înțeles că școala este plictisitoare, învechită, fără sens, enervantă, inutilă”

Cea mai tristă concluzie este că „în fața unei asemenea realități, e de înțeles că școala este plictisitoare, învechită, fără sens, enervantă, inutilă. La ce folos toate teoriile de la chimie sau fizică, toții anii de la istorie când Albert NBN, idolul nostru are doar 6 clase? E de înțeles cât de frustrați se simt copiii la școală, că nu se pot concentra, cât de forțați se simt să învețe, de fapt, nu și mai fac temele, se simt forțați și la meditații și cât de dependenți sunt de social media și telefon. Și în seara balului, într-un loc cu mulți prieteni și muzică, telefonul era parte integrantă și importantă din timpul lor acolo. Deci 6 ore la școală fără telefon este o pedeapsă.”

În final, poate cea mai tristă imagine este a părinților care cu bună știință și-au adus copiii la bal: „Mă uitam cum mamele și tații parcau și lăsau copii să coboare. Erau mașini după mașini. Nu mă refer la cei care au concurat și au avut parte de o experiență plăcută ca boboci. Nu încape discuția nici dacă aveau 18 sau 19 ani. Legal sunt liberi. Mă refer la copiii de 12, 13, 14 ani, care au fost expuși și susținuți să participe la un eveniment unde se consuma din greu tutun și alcool și unde liderii serilor erau un manelist și un raper.”

De fapt, Albert la 21 de ani, cu doar 6 clase absolvite, a recunoscut că nu dă 2 bani pe școală: „Eu oricum mă duceam la școală să râd. Nu mi-a plăcut, frate, nu s-a legat de nicio culoare de mine! Adică am învățat, nu știu, până într-a patra. Ce înveți până în a patra? Că nici nu înveți”.

„Nu tiktoku e problema dragii mei. Nu ăla e diavolul”

Psihologul subliniază că nu ești părinte cool dacă îi permiți puștiului de 12, 13 ani să meargă la un asemenea ”bal”. „Ca părinte nu trebuie să fii prietenul lui. Copilul tău are prietenii săi. Ca părinte trebuie să îți exerciți cu responsabilitate rolul de părinte. Nu să-l expui la tutun, alcool, manele și rap. Chiar dacă este distractiv și super tare.”

Să accepți orice îți propune este o greșeală, o iresponsabilitate, detaliază Copăceanu. „Nu tăticule, ai 12 ani, nu mergi acolo. La 12 noaptea chiar ar trebui să dormi. Lasă să mai crești. După 18 ani poți să mergi la manele sau unde vrei tu. Suntem mai mult responsabili de educația copiilor decât am putea considera.”

Concluzia psihologului este că nu rețelele sociale sunt problema, ci iresponsabilitatea părinților:

„Nu tiktoku e problema dragii mei. Nu ăla e diavolul. Nu ceva din exterior îi influențează atât de mult, mai ales dacă tu ai creat un interior puternic, ci pur și simplu iresponsabilitatea noastră generalizată. Nu doar copiii de astăzi sunt complet diferiți, cât și părinții.”

Dacă balul ar fi fost al studenților, al celor de peste 18 ani, discuția ar fi avut alt sens, încheie el postarea.