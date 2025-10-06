Fostul episcop al Husilor, Cornel Onilã, „amenintat și jignit” în închisoare. „Mi s-a rupt sufletul de el, când l-am văzut în ce hal este”

Încarcerat la Penitenciarul Bacău pentru viol asupra unor elevi de la seminarul teologic, Cornel Onilă, fostul episcop al Huşilor, se consideră nedreptăţit de sentință și suportă cu greu detenția, spun apropiații.

Fostul episcop al Husilor, Cornel Onilã, a ajuns la capãtul puterilor în închisoare și le-a cerut avocatilor sã facã orice pentru a-l scoate din penitenciar, potrivit apropiaților săi, citați de Vremea Nouă.

Deși au formulat încã din luna mai o „contestatie în anulare”, care este în curs de judecare, avocații săi au mai fãcut luni, 6 octombrie, o nouã cerere în numele lui Onilã, de data aceasta de „recurs în casație”.

O parte dintre cei care i-au rămas alături l-au vizitat în Penitenciarul din Bacãu și relatează cã fostul episcop al Huşilor le-a mărturisit că este amenințat și jignit de ceilalți deținuți.

„A spus cã îl amenințã și îl jignesc. Alții se poartã mai frumos, dar de jignit, e jignit. Mi s-a rupt sufletul de el, când l-am vãzut în ce hal este. Da, suntem câtiva care mai trecem pe la el. Participã la activități că sã obțonã zile pentru a scăpa mai repede. Umblă tot în haine negre și acolo. Sperã sã fie scos afarã, avocații îi dau speranțe”, a povestit unul dintre vizitatori, potrivit sursei citate.

Încãruntit, slăbit și înspãimântat nu doar de viata printre detinuti, cât de perspectiva de a trãi câtiva ani în aceleasi conditii, Cornel Onilã le-a stârnit mila celor care s-au dus sã îl viziteze.

„El a socotit cã, dacă are 8 ani de închisoare de executat, pe bazã de bunã purtare și cu participarea la activitãti, dar și cu regula aceea a executãrii a douã treimi din pedeapsã, ar putea face cam 5 ani si 4 luni efectiv. Si ar scãpa, într-o idee optimistã, cam prin octombrie, noiembrie 2030. Dar a spus cã nici nu vrea sã se gândeascã la asa ceva. Dã tot ce are ca sã scape. Îl mai ajutã si unii care nu l-au abandonat”, au relatat apropiații lui Onilã.

Aceștia spuncã Onilã este foarte supãrat pe cei pe care i-a ajutat cât a fost în fruntea Episcopiei, „i-a fãcut oameni”, iar ei acum l-au uitat.

Cornel Onilã a recunoscut în instantã cã a întretinut relatii intime cu un bãiat de la seminar, dar a sustinut cã acela si-ar fi dat acceptul, potrivit Vremea Nouă.

Filmuleţete compromiţătoare

Scandalul legat de comportamentul lui Cornel Onilă, care vreme de 8 ani a fost episcop al Hușilor, s-a declanşat în anl 2017, atunci când el a depus o plângere la DNI Iaşi în care a afirmat că este şantajat. În urma unor percheziţii făcute de procurorii DNI la sediul Episcopiei au fost descoperite mai multe materiale video compromiţătoare şi trei preoţi au fost condamnaţi pentru şantajarea lui Cornel Onilă.

Procurorii au deschis şi un dosar penal pe numele episcopului Huşilor, în care acesta a fost acuzat de viol asupra unor elevi de la seminarul teologic. A urmat un proces încheiat în 2025 cu o sentinţă definitivă a ICCJ care îl condamnă pe Cornel Onilă la 8 ani de închisoare pentru viol în formă continuată.

În acelaşi dosar, pentru aceleaşi acuzaţii de viol şi abuz sexual a fost condamnat şi arhimandritul Sebastian Jitaru, care a primit 15 ani de închisoare.

În timp ce fostul episcop Cornel Onilă a ajuns după gratii la Penitenciarul Bacău, conducerea BOR a transmis că acesta ar fi fost caterisit.