Războiul Rusiei evoluează spre lupta cu arme tot mai ieftine. Pericolul pentru Ucraina și Europa

Datele colectate de armata ucraineană în patru ani de război arată o tendință îngrijorătoare: Rusia înlocuiește tancurile cu dronele, în timp ce noile blindate sunt trimise la granițele NATO, se arată într-o analiză publicată de Euromaidan Press, bazată pe datele statistice ale Statului Major General ucrainean.

Modul în care Rusia luptă se schimbă, reflectând o schimbare strategică: de la războiul de manevră susținut de o putere de foc masivă la un război de uzură sprijinit de drone și bombe cu planare; de la arme grele scumpe la tehnologie avansată ieftină; de la soldați la robotică; de la lovituri de precizie la distrugere fără discernământ,

Concluzia e una incomodă pentru Europa: capacitatea Rusiei de a susține războiul se îmbunătățește, în timp ce amploarea devastării Ucrainei crește.

În primii trei ani ai războiului de amploare, pierderile rusești au crescut an de an: 106.000 în 2022, 253.000 în 2023, 430.000 în 2024. În 2025, numărul total de victime a scăzut la 418.000, iar proiecțiile pentru 2026 indică o nouă scădere la aproximativ 360.000.

Rusia a adaptat tactici de la atacuri masive la infiltrare în grupuri mai mici, reducând rata victimelor și crescând în același timp viteza de avans - ocupând cu 31-34% mai mult teritoriu în 2025 față de 2024, potrivit ISW și DeepState.

În primii ani ai războiului, aproximativ trei soldați ruși erau răniți pentru fiecare soldat mort. Acest raport s-a prăbușit. Inițiativa ucraineană „ Vreau să trăiesc ” a raportat o proporție a victimelor Rusiei în 2025 de 1:1,3 - probabil după ce atacurile cu drone FPV creează zone de ucidere de 15-20 km ce complică evacuarea medicală. Comandamentul rus refuză frecvent să recupereze răniții aflați sub amenințarea dronelor și nu reușește să-i reabiliteze pe cei care supraviețuiesc.

Forțele armate ucrainene, în schimb, mențin un raport de victime de unu la cinci : pentru fiecare 100 de morți, aproximativ 500 sunt răniți. În sectorul Pokrovsk, raportul ajunge, din câte se pare, la unu la șase în favoarea Ucrainei.

Deși rata totală a victimelor în Rusia este în scădere, pierderile ireversibile nu au fost niciodată mai mari.

ISW a evaluat pe 6 februarie că comandamentul militar al Rusiei intenționează să desfășoare rezerve strategice limitate pentru o ofensivă în vara anului 2026 în sudul sau estul Ucrainei, dar probabil nu are suficiente rezerve pentru a se pregăti sau a atinge obiectivele ofensivei. Rusia s-a luptat să-și compenseze pierderile și a trebuit să desfășoare rezerve operaționale pentru a sprijini luptele în curs.

Tancuri: pierderile depășesc întregul inventar al NATO

În primii trei ani ai războiului de amploare, Rusia a pierdut 9.655 de tancuri principale de luptă. Pentru comparație, cele 32 de state membre NATO au în total aproximativ 11.500 de tancuri de luptă principale . Europa (excluzând Rusia și Ucraina) are doar aproximativ 6.450 , dintre care 55% sunt turcești și grecești. Din acest total, aproximativ 3.300 sunt considerate învechite.

În 2025, Rusia a pierdut încă 1.813 de tancuri principale aducând pierderile totale la nivelul întregul arsenal al NATO. Este pe cale să piardă încă 1.600 în 2026.

Zone de atac cu drone au o adâncime de 15-20 km, ceea ce face ca atacurile mecanizate să fie aproape sinucigașe. Rusia încă desfășoară tancuri atunci când apărarea Ucrainei cu drone este degradată, dar altfel prezența lor pe câmpul de luptă este mult diminuată.

Noua producție a atins un total cumulativ de aproximativ 500-530 de tancuri T-90M din februarie 2022, cu o producție anuală actuală de aproximativ 300 de tancuri, potrivit unui articol din Wall Street Journal care citează serviciile de informații occidentale. Uralvagonzavod își propune să crească producția de tancuri T-90 cu 80% până în 2028.

Aceste noi tancuri principale de luptă nu merg în Ucraina. Din câte se pare, acestea sunt desfășurate în Districtul Militar Leningrad - structura de comandă reorganizată cu care se confruntă membrii baltici și nordici ai NATO. Rusia construiește noi cazărmi, modernizează arsenale și îmbunătățește liniile de cale ferată din jurul orașului Petrozavodsk, ca pregătire pentru un posibil viitor război cu NATO.

„Zeul războiului”, sub atac susținut

Artileria este fundamentală pentru doctrina militară rusă. „Forțele rusești manevrează pentru a trage, forțele occidentale trag pentru a manevra”, a rezumat-o RUSI. Artileria Rusiei rămâne nucleul capacității sale ofensive.

Ucraina a vânat-o activ. Potrivit Statului Major General, Rusia a pierdut aproximativ 35.600 de piese de artilerie între 2022 și 2025. Se preconizează că va pierde încă 13.000 în 2026. În combinație cu atacurile cu drone asupra depozitelor de muniție, Ucraina a redus focul rusesc de la un vârf de 40.000-60.000 de proiectile pe zi în toamna anului 2022 la 23.000 în primăvara anului 2025.

Putere aeriană: irelevantă în apropiere, devastatoare la distanță

Forțele aeriene ruse nu au reușit să stabilească supremația aeriană asupra Ucrainei și nu operat avioane de luptă deasupra teritoriului controlat de Ucraina din primăvara anului 2022. Ucraina a integrat avioane de avertizare timpurie F-16, Mirage 2000-5F, sisteme Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T și Saab 340. Ar putea primi 150 de avioane de vânătoare Gripen și 100 de avioane de vânătoare Rafale în următorii ani. Atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune au forțat avioanele de luptă rusești să se mute la peste 300 km de front.

Rusia a pierdut 434 de avioane și 347 de elicoptere, inclusiv bombardiere strategice, avioane de avertizare timpurie A-50 și posturi de comandă aeropurtate Il-22M.

Însă puterea aeriană rusă și-a găsit un nou rol. Din 2023, utilizarea bombelor cu planare ghidată (KAB) a crescut de la zeci de lansări zilnice la peste 200 de lansări pe zi.

În 2024, Rusia a lansat aproximativ 40.000 de bombe cu planare ghidată. În 2025, aproximativ 48.500. Dacă tendințele actuale se mențin, în 2026 ar putea ajunge la 68.500. Raza de acțiune a crescut de la 60-80 km la 95-150+ km pentru variantele cu reacție, permițând aeronavelor să lanseze atacuri în afara multor zone de apărare aeriană ucrainene. Serviciile de informații ale apărării rusești lucrează la modificări pentru a ajunge la o rază de 400 km.

Dronele: centrul de greutate al războiului

Ucraina domină războiul dronelor în prima linie, dar Rusia ar putea câștiga lupta mai profundă - iar acest dezechilibru comportă riscuri existențiale.

Dronele FPV și bombardierele ucrainene au o rază de acțiune de la câțiva kilometri până la aproximativ 20 km, menținând frontul stabil. Însă unitățile de elită Rubicon ale Rusiei atacă aerodromuri, camioane și trenuri până la 200 km în spatele liniilor.

Problema este structurală: deficitul de infanterie din Ucraina obligă unitățile de drone să astupe breșele defensive în loc să efectueze atacuri în adâncime, creând un cerc vicios.

În ceea ce privește, dronele de atac cu rază lungă de acțiune, Rusia a lansat aproape de cinci ori mai multe drone în 2025 față de 2024 (54.500 față de 11.200). Pe baza primelor două luni ale anului 2026, cifra ar putea ajunge la numărul uluitor de 102.000 în acest an

Cu ajutorul dronelor FPV, forțele rusești își intensifică campaniile de interdicție aeriană (BAI) pe linia frontului, concentrându-se pe degradarea logisticii ucrainene mai degrabă decât pe lupta directă.

Acestea preced ofensivele terestre, vizând drumuri, căi ferate și poduri la o adâncime de 25-100+ km. Acest tipar sugerează că Rusia creează sistematic condițiile pentru avans pe mai multe axe, prin degradarea logisticii ucrainene și a acoperirii defensive cu drone.

În prezent, dronele reprezintă aproximativ 60% din puterea de foc totală a Ucrainei pe linia frontului. Artileria reprezintă 40%. Cifrele Rusiei sunt probabil similare.

Ce se poate întâmpla în continuare

Rusia și-a modificat dronele pentru o letalitate sporită: focoase termobarice, muniții cu fragmentație, încărcături utile mai mari și chiar rachete aer-aer, creând capacitatea de „avioane de escortă” împotriva aparatelor de interceptare ucrainene.

După ce a pierdut accesul la Starlink, capacitatea Rusiei de a ataca ținte mobile din zona din spate va suferi un regres temporar, înainte de următorul pas evolutiv. Utilizarea și raza de acțiune a bombelor ghidate cu planare vor crește. Din ce în ce mai multe orașe ucrainene vor fi victime ale bombardamentelor fără discernământ.

Ucraina se confruntă cu o expunere tot mai mare la atacurile cu drone cu rază lungă, medie și scurtă de acțiune. Zonele de atac se vor extinde. Interdicția aeriană de luptă va pătrunde și mai adânc în spatele Ucrainei, complicând rotația trupelor, evacuarea medicală, aprovizionarea și atacurile la distanță.

Rusia își epuizează rezervele strategice, iar blindajul nou construit este desfășurat în afara Ucrainei - ca pregătire pentru o posibilă confruntare viitoare cu Europa.

Toate aceste evoluții conturează o amenințare existențială pentru Ucraina, mai ales în condițiile în care apărarea aeriană este insuficientă.

„SUA rămâne reticentă în a furniza apărarea aeriană de care este nevoie urgentă. Numărul victimelor civile a crescut cu 31% sub președinția lui Trump. Washingtonul își continuă eforturile de a restabili relațiile cu Rusia în detrimentul securității europene.

În aceste condiții, Europa are două opțiuni: să mizeze pe o victorie a Ucrainei pentru a restabili pacea și stabilitatea sau să continue strategia actuală până când Ucraina nu mai poate fi salvată - și să se confrunte cu probabilitatea foarte reală a unui război pe propriul teritoriu”, scrie euromaidan press.