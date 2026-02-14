Atenție la trandafiri: buchete importate din Olanda, pline de pesticide interzise și cancerigene

Activistii de mediu trag un semnal de alarmă: trandafirii roșii importați din Olanda sunt puternic contaminați cu pesticide, inclusiv substanțe interzise în Uniunea Europeană și considerate „cancerigene pentru om”, conform testelor de laborator citate de The Guardian.

Testele efectuate pe buchete vândute în Olanda, principalul hub european pentru importul de flori, au arătat că trandafirii conțineau cele mai ridicate niveluri de toxine neurologice și reproductive comparativ cu alte flori. Un singur buchet de trandafiri roșii a prezentat urme a 26 de pesticide diferite, jumătate dintre acestea fiind interzise în UE.

Roisin Taylor, de la Verde Flower Co din Northumberland, companie axată pe flori sustenabile, a declarat: „Nimic nu spune «dragoste» ca trandafirii acoperiți cu un cocktail chimic fin. Substanțe precum clofentazină, un compus care poate afecta funcționarea tiroidei, carbendazim, considerat cancerigen pentru om, sau chiar clorfenapir, care a fost asociat, ironic, cu stop cardiac în doze mari. Toate aceste substanțe sunt interzise în prezent în UE. Noi, ca producători de flori, nu le putem folosi legal aici, în Marea Britanie.”

Mai multe pesticide interzise în UE

Ziua Îndrăgostiților este cea mai aglomerată perioadă pentru industria florilor: aproximativ 200 de milioane de trandafiri sunt produși anual pentru cererea europeană de pe 14 februarie.

Pentru a determina nivelurile de reziduuri, Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) a testat 17 buchete, dintre care cinci de trandafiri, opt mixte și patru de lalele. Cea mai mare concentrație de pesticide a fost găsită pe un buchet de trandafiri roșii cumpărat dintr-un centru de grădinărit olandez – 65,8 mg/kg. Din cele 26 de pesticide detectate, 13 erau interzise în UE.

Niciun buchet testat nu era fără pesticide, însă trandafirii și buchetele mixte conțineau cele mai multe reziduuri. În total, analiza a identificat 87 de pesticide și metaboliți, aproximativ jumătate insecticide și jumătate fungicide. Dintre cele 79 de substanțe active, aproape o treime erau interzise în UE și Olanda, iar 78% „prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și/sau mediu”, potrivit PAN-NL.

Probleme pentru muncitorii din ferme

Rezultatele apar pe fondul unei preocupări crescute privind expunerea lucrătorilor din ferme la aceste substanțe. În țările producătoare, precum Kenya, riscurile sunt și mai mari. David Bek, profesor la Universitatea din Coventry și specialist în industria florilor, a explicat cum fermele din jurul Lacului Naivasha pulverizează culturile aproape constant pentru a ține dăunătorii la distanță.

„Practic, sunt fabrici de flori. Florile sunt cultivate în cantități mari, în tuneluri polietilenice sigilate, apoi sortate, tăiate și ambalate de sute de muncitori. Stropirea are loc aproape în fiecare etapă a producției, dar mai ales înainte de expediere. Trebuie să facă asta pentru a se asigura că transportul nu va fi respins la frontieră”, a spus Bek.

Specialiștii recomandă: „Nu aruncați resturile pe compost sau în coșul de deșeuri organice, ci în deșeuri reziduale. Aceasta împiedică toxinele să fie reciclate în natură.”