Bărbat cu mandat european de arestare, prins pe Aeroportul Iași cu acte false

Un bărbat din Vaslui, condamnat pentru tentativă de omor calificat, a fost prins pe Aeroportul Internațional Iași, la coborârea dintr-o cursă aeriană din Marea Britanie, cu documente false.

Potrivit unui comunicat de presă, polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Iași au fost sesizați de polițiștii de frontieră din Aeroportul Iași cu privire la faptul că a fost identificată o persoană care, la sosirea unui zbor din Marea Britanie, ar fi prezentat documente de identitate false.

„Cu ocazia verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 24 de ani, din Vaslui, și s-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat.

Cel în cauză a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Iași.