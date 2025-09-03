Un copil din județul Iași s-a aruncat într-o fântână după o ceartă cu părinții. El a fost scos de pompieri

Un băiat în vârstă de 10 ani din localitatea Cogeasca, comuna Leţcani, a coborât într-o fântână adâncă de aproximativ trei metri, în care se afla un strat de apă de circa 50 de centimetri, în urma unei dispute cu părinţii, potrivit ISU Iaşi.

Pompierii au intervenit marți seara în localitatea Cogeasc, pentru a scoate un băieţel dintr-o fântână, unde copilul se aruncase după o dispută cu părinții.

În momentul în care a fost găsit, copilul era parţial conştient şi cooperant, el refuzând iniţial să iasă din fântână, scrie Agerpres.

„Minorul a fost scos în siguranţă de către echipajul de intervenţie şi predat echipajului medical EPA pentru evaluare. Acesta este conştient şi urmează să fie supus investigaţiilor medicale de specialitate. La locul solicitării au intervenit forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi cinci pompieri militari precum şi un echipaj de prim-ajutor calificat, cu trei pompieri paramedici", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.