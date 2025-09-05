Video Accident crâncen cu cinci victime produs între o căruță și o autoutilitară, în județul Iași. Două dintre victime sunt în comă

Cinci persoane au fost grav rănite într-un grav accident produs în comuna Scânteia, județul Iași, în urma impactului violent dintre o căruță și o autoutilitară. Două dintre victime se află în stare de inconștiență și sunt resuscitate de echipajele medicale.

Accidentul s-a produs vineri seară, 5 septembrie, în comuna Scânteia.

„În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipajele de intervenție au fost direcționate în comuna Scânteia, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o căruță și o autoutilitară. În urma impactului au rezultat cinci victime, dintre care două se află în stare de inconștiență, pentru acestea fiind aplicate manevre de resuscitare conform protocolului medical. Intervenția este în desfășurare. Forțele de intervenție acționează pentru acordarea primului ajutor victimelor, stabilizarea acestora și transportul către unități spitalicești”, a transmis ISU Iași.

La intervenție participă forțe de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași și UPU SMURD: o autospecială de transport victime multiple, o autospecială de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o autospecială de primă intervenție.

Trei echipaje SAJ Iași asigură sprijinul medical suplimentar.