Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie

Un fost pompier din Iași a fost condamnat la închisoare după ce a chemat două femei la domiciliul său pentru servicii sexuale, cerându-le ulterior banii înapoi și recurgând la amenințări și violență pentru a-și însuși sumele de bani.

FOTO: IGSU

Pe 2 decembrie 2020, pompierul Cristinel Potop, la acea dată angajat al ISU Iași, a chemat o femeie la domiciliul său pentru a întreține relații sexuale, scrie Ziarul de Iași.

Femeia a ajuns la locuința acestuia, unde au petrecut un timp împreună, iar bărbatul i-a oferit 100 de lei.

Aceasta și-a prestat serviciile, însă între cei doi au apărut neînțelegeri, iar femeia a spus că vrea să plece. Bărbatul i-a cerut banii înapoi, iar, după ce a fost amenințată, aceasta i-a restituit suma. Observând că mai are bani, acesta i-a cerut și restul, însă femeia a refuzat și a plecat, mergând direct la poliție pentru a reclama incidentul.

Femeia a fost audiată de trei ori de către organele de cercetare penală și de procuror, dar între prima și ultima audiere au trecut aproape trei ani. În iulie 2023, Potop a luat legătura cu femeia, în încercarea de a o convinge să retragă plângerea, însă aceasta a refuzat, iar ancheta a mers mai departe.

În ziua de 28 iunie 2023, pompierul a apelat din nou la serviciile unei femei, iar, de această dată, i-a oferit 250 de lei. 

După ce au întreținut un prim raport sexual oral, bărbatul nu a mai reușit să continue din lipsa erecției, iar femeia a vrut să plece. Potop a insistat să mai rămână, însă aceasta a refuzat.

A izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul i-a cerut banii înapoi. După ce femeia a refuzat, acesta a agresat-o și și-a luat suma din geanta acesteia. Ulterior, a împins-o pe scara blocului, aruncându-i după ea hainele și obiectele personale.

Femeia a mers apoi la Secția 2 de Poliție pentru a depune plângere. În iulie, pompierul a fost audiat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul din Iași. Și de data aceasta, a sunat-o pe femeie pentru a-și retrage plângerea.

Când aceasta l-a întrebat dacă i se pare normal să-i ia banii din geantă, a răspuns însă că în fond nu erau banii ei: „Da’ ce, erau banii tăi la urma urmei? Erau banii mei și n-am vrut să îți dau banii nu… care-i problema? Da’ nu, n-o fost banii tăi și ți-am luat banii, frate, din geantă”.

A fost declarat inapt medical pentru serviciul militar și a ieșit din sistem

În noiembrie 2023, Potop a fost trimis în judecată la Tribunalul Militar, însă, la începutul anului următor, a fost declarat inapt medical pentru serviciul militar și a ieșit din sistem, fiind trecut în rezervă. În aceste condiții, dosarul a fost trimis la Judecătorie.

Apărarea a susținut că faptele nu pot fi dovedite sau că nu au fost comise de inculpat, însă instanța a respins argumentele. Judecătorii au arătat că victimele și-au menținut declarațiile, iar încercările bărbatului de a le determina să își retragă plângerile indică faptul că faptele au avut loc. De asemenea, au precizat că, pentru infracțiunea de tâlhărie, nu este necesară violența fizică, fiind suficientă și cea verbală.

Magistrații au reținut că, deși avea cazierul curat până la 48 de ani, comportamentul său nu era unul ireproșabil. În 2018 fusese condamnat la un an de închisoare pentru hărțuire, însă executarea pedepsei fusese amânată. De asemenea, mai fusese cercetat pentru alte fapte, dar plângerile au fost retrase.

Instanța l-a condamnat la câte doi ani de închisoare pentru fiecare faptă de tâlhărie, rezultând o pedeapsă finală de 2 ani și 8 luni, cu suspendare. A fost stabilit un termen de supraveghere de 5 ani, iar inculpatul trebuie să returneze și suma de 350 de lei celor două femei. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată.

