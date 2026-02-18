search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Un fost pompier s-a dat drept ofițer SRI și vindea posturi fictive: a încasat peste 20.000 de euro

Un fost angajat al ISU Crișana a reușit să obțină sume impresionante de bani de la diverse persoane, promițându-le locuri de muncă sigure în cadrul celor mai importante structuri de securitate și intervenție din România. Bărbatul este acuzat că, timp de cinci ani, a orchestrat un mecanism complex de înșelăciune, prezentându-se drept un ofițer cu influență în instituții precum SRI, SIE, SMURD sau ISU.

Un fost pompier din Oradea s-a dat drept ofițer SRI FOTO: Facebook
Un fost pompier din Oradea s-a dat drept ofițer SRI FOTO: Facebook

Fostul pompier din Oradea a fost trimis în judecată de procurorii Tribunalului Bihor sub acuzația de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta își construise o identitate fictivă de „ofițer cu funcție înaltă”, folosindu-se chiar de legitimații falsificate pentru a părea convingător. Sub acest paravan, el a inventat concursuri de recrutare, etape de examinare și proceduri birocratice care, în realitate, nu au existat niciodată, potrivit Bihoreanul.

Banii solicitați victimelor erau justificați prin diverse pretexte, de la „taxe de înscriere” și „examinări psihologice”, până la contravaloarea unor analize medicale sau achiziția de uniforme oficiale. În total, prejudiciul calculat de autorități depășește pragul de 10.000 de euro și 80.000 de lei.

Mii de euro pentru promisiunea unei cariere în serviciile secrete

Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri din dosar s-a petrecut între anii 2018 și 2022. În această perioadă, inculpatul a pretins că este „ofițer SRI Popa Ionel” și a reușit să convingă un bărbat să îi plătească între 8.000 și 8.500 de euro pentru a-i facilita angajarea în Serviciul Român de Informații. Conform declarațiilor făcute de procurori, bărbatul „pretindea că banii sunt pentru colegi din serviciu care vor facilita procesul de recrutare”. Totuși, nicio etapă de examinare invocată nu a avut loc în realitate.

Escrocheria a continuat și în toamna anului 2021, când inculpatul a susținut că are conexiuni puternice la nivelul SRI Bihor. De data aceasta, el a încasat aproximativ 28.000 de lei sub pretextul că sumele vor ajunge la membrii comisiilor de examinare pentru a asigura succesul candidatului.

Promisiuni de angajare la Aeroportul Oradea și în sistemul medical

O altă metodă prin care fostul pompier a profitat de naivitatea oamenilor a fost așa-numita „filieră” de la Aeroportul Oradea. Acesta a convins un tânăr și familia acestuia că poate intermedia o angajare la unitatea SRI din incinta aeroportului, încasând 5.200 de euro pentru cursuri de pregătire inexistente. Schema a fost repetată în 2023, când doi frați au plătit 9.000 de euro în speranța că vor obține posturi similare.

Prezentându-se drept lucrător SRI, inculpatul a cerut bani pentru taxe și cursuri fictive”, au explicat procurorii citați de presa locală. Nici sectorul medical nu a fost ignorat. Tot anul trecut, un cuplu care își dorea posturi de asistent medical și șofer de ambulanță la MAI și SMURD i-a oferit bărbatului suma de 40.000 de lei.

Având în vedere amploarea escrocheriilor, autoritățile au instituit sechestru asigurător pe bunurile suspectului, încercând să acopere suma de 80.000 de lei și peste 10.000 de euro. Acesta nu este primul contact al bărbatului cu legea pentru fapte similare. El mai are un dosar deschis din 2022, după ce un alt orădean, care îi plătise peste 9.000 de euro pentru o funcție în SRI, l-a denunțat în momentul în care a realizat că examenul promis nu mai are loc.

Oradea

