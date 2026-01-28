Pompier din București, arestat după ce și-a bătut soția și a stropit-o cu benzină

Un pompier din cadrul ISU București-Ilfov a fost arestat 30 de zile pentru violență în familie, miercuri, 28 ianuarie.

Potrivit surselor G4Media, bărbatul și-a bătut crunt soția și a stropit-o cu benzină. Totul s-a petrecut luni, 26 ianuarie.

Pompierul a mers la mai multe benzinării pentru a-și face un „cocktail” din benzină și motorină, cu care și-a stropit soția în baia locuinței în care trăiau împreună.

Femeia a avut nevoie de trei zile de îngrijiri medicale, ca urmare a violențelor suferite.

Pompierul ar avea probleme cu consumul de alcool și nu ar fi la primul episod de violență față de soția sa, însă femeia nu ar fi depus plângere împotriva lui. Bărbatul a fost reținut de procurorii Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, iar ulterior arestat pentru 30 de zile de judecătorii Tribunalului Militar București.

Amintim că sâmbătă, 24 ianuarie, o femeie și copilul ei de un an au fost salvați, după o intervenție în forță a polițiștilor și a trupelor speciale, într-un apartament din București, unde tânăra era ținută împotriva voinței sale și amenințată cu un cuțit de fostul concubin.

Din verificări, oamenii legii au stabilit că pe numele bărbatului exista emis „un ordin de protecție, fără monitorizare electronică”. La adresă au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Potrivit surselor Adevărul, apelul la 112 a fost făcut de o prietenă a victimei, care a anunțat că tânăra a fost agresată fizic și introdusă fără voia ei într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea de către fostul concubin, un bărbat în vârstă de 21 de ani, cu care are un copil. Sursele citate arată că acesta ar fi venit neanunțat, iar „în urma unor discuții contradictorii a luat-o pe victimă de lângă amica sa, cu care se afla în acel moment, a introdus-o în apartament și a încuiat ușa”.

Ulterior, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.