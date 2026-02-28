A murit fostul primar al Iașului, Emil Uncheșel. A fost primul edil de după Revoluție al capitalei Moldovei

Fostul primar al Municipiului Iași, Emil Uncheșel, a decedat, vestea fiind transmisă sâmbătă dimineață de actualul edil al orașului, Mihai Chirica.

Emil Uncheșel a ocupat funcția de primar între 25 august 1990 și 5 iunie 1991, într-o perioadă marcată de tranziția economică și politică de după Revoluția din 1989. În mesajul său, Mihai Chirica a apreciat activitatea fostului edil: „Și-a îndeplinit mandatul cu succes în condițiile unei tranziții economice și politice dificile”.

Născut în județul Brașov, Uncheșel a condus Iașul timp de aproape un an, fiind succedat de Emil Alexandrescu, care a câștigat ulterior primele alegeri locale de după Revoluție, în februarie 1992.

Pe lângă activitatea politică, Emil Uncheșel a avut o carieră profesională importantă în domeniul tehnic și industrial. Acesta a lucrat la Institutul Politehnic din Iași și a ocupat funcții de conducere în companii precum FEPA Bârlad, Tehnoton Iași și Centrala Industrială de Utilaj Metalurgic Iași.