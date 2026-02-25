Primărie scoasă la vânzare pentru 1,2 milioane de euro, după ce primarul a blocat proiectul unei firme

O comună din județul Iași se confruntă cu o situație fără precedent. Sediul primăriei și dispensarul medical sunt pe punctul de a fi scoase la licitație, după ce un localnic a obținut în instanță o despăgubire de 1,2 milioane de euro, ca urmare a blocării de către primar a unui proiect european.

Potrivit executorului judecătoresc Bogdan Tufeanu, până în prezent au fost vândute bunurile mobile ale primăriei Bălțați. Este vorba de autoturismele primăriei (Dacia Spring, Ford Kuga), inclusiv mașina cu care circula primarul, dar și utilajele (tractoare, remorci buldoexcavator). Suma obținută se ridică la 80.000 euro. Urmează ca pe 27 februarie să fie scoase la vânzare șapte imobile aparținând UAT Bălțați, inclusiv sediul primăriei și dispensarul.

„Dacă prejudiciul nu va fi acoperit ne vom îndrepta asupra oricărui bun imobil, chiar dacă acesta este sediul primăriei sau dispensarul”, a declarat Tufeanu pentru AgroTV.

Despăgubirile sunt rezultate în urma unui proces câștigat de firma SC Caise Naturale SRL, care a pierdut finanțarea europeană de 1,2 milioane de euro pentru construirea unui depozit de fructe în comună.

Reprezentanții companiei susțin că proiectul nu a putut fi realizat din cauza refuzului primarului Vasile Aștefanei și al Primăriei Bălțați de a elibera certificatul de urbanism necesar.

„Nu-i vina noastră că primarul comunei nu și-a achitat datoriile. Am dorit să ne dezvoltăm, dar ne-a împiedicat să obținem documentele necesare și am pierdut proiectul. Instanța ne-a dat dreptate”, au declarat reprezentanții firmei pentru AgroTV.

Primarul comunei Bălțați, Vasile Aștefanei, a declarat că va respecta decizia instanței, dar a insistat că procedurile au fost legale.

„Am primit comunicarea oficială a hotărârii judecătorești. E vorba de 1.200.000 de euro la care se adaugă cheltuieli de executare silită. O hotărâre, o decizie a Curții de Apel Iași, definitivă. Este vorba de un presupus prejudiciu, părerea mea, dar nu pot comenta decizia instanței, pentru că asta este situația și asta este țara în care trăim. Până s-a ajuns aici, la un proces care a durat aproape 10 ani, noi, UAT Bălțați, am câștigat la Tribunalul Teritorial Pașcani și la recursul la Tribunalul Iași, dar Curtea de Apel a răsturnat decizia și ne-a obligat la plată”, a spus Vasile Aștefanei.

Acesta a mai precizat că va solicita sprijinul Consiliului Județean și al Guvernului pentru achitarea prejudiciului. „Trebuie plătit. Vom proceda cum am făcut și până acum. În momentul în care putem face economii fără să afectăm funcționarea, salariile sau proiectele cu finanțare europeană, vom efectua plata. Ulterior, dacă vom obține sprijin de la Guvern, vom solicita fonduri din fondul de rezervă, așa cum s-a mai întâmplat și în alte situații”, a spus primarul.