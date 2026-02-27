search
Vineri, 27 Februarie 2026
Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul, de la ora 14.00

Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv după ce a condus beat. Ceruse amânare motivând că este o persoană „blândă"

Publicat:

Starețul mănăstirii Hlincea a fost condamnat, cu suspendare, pentru refuzul prelevării probelor biologice. El a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei.

Arhimandritul Metodie FOTO: Captură video Facebook
Arhimandritul Metodie FOTO: Captură video Facebook

Preotul a fost condamnat anul trecut la un an și jumătate de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și i s-a interzis și să se mai urce la volan timp de doi ani. El a contestat măsura, printr-o cerere de amânare.

Arhimandritul Metodie, pe numele său de mirean Mihai Oprică, și-a argumentat cererea de amânare a pedepsei prin faptul că se află la prima abatere și că este o persoană „blândă”, cu spirit organizatoric.

El a băut pe 7 octombrie 2023 aproximativ un litru de vin roșu de țară, după cum avea să declare polițiștilor iar după-amiază s-a urcat la volan, pentru a merge la Mitropolie.

”La 15.45, a virat stânga pe Cuza Vodă, venind de pe I.C. Brătianu, deși manevra este interzisă. În fața magazinului „Zenna”, preotul a lovit două delimitatoare sferice din beton. Și-a rupt o roată, iar autoturismul s-a oprit. Doi polițiști locali aflați în zonă au auzit bufnitura și s-au prezentat imediat la fața locului. Preotul a fost legitimat și testat cu aparatul Dräger, acesta indicând o concentrație a alcoolului de 0,99‰ în aerul expirat. Oprică a refuzat să accepte prelevarea de probe biologice: pentru a nu apărea în public într-o postură neadecvată pentru o față bisericească”, potrivit Ziarului de Iași.

Preotul a mai arătat în contestație că până la incidentul auto a avut o conduită exemplară, neavând antecedente penale și că s-a preocupat constant de cultivarea dimensiunilor spirituale și științifice ale vieții sale, ca și de îngrijirea și ghidarea comunității monahale pe care o conduce, fiind un reper în comunitate. 

Însă judecătorii au apreciat că starețul „are o mare dificultate în a-și controla comportamentul atunci când consumă alcool, recurgând cu maximă ușurință la încălcarea legii penale în materie de siguranță a traficului rutier”.

Prin urmare, apelul declarat de arhimandritul Metodie a fost respins, iar sentința Judecătoriei a rămas definitivă.

Iaşi

