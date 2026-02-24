search
Marți, 24 Februarie 2026
Administratorul unei firme din Iași, trimis în judecată pentru fraudă de peste 3,1 milioane lei cu bilete fictive de călătorie pentru pensionari

Administratorul unei societăți comerciale a fost trimis în judecată de procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzat că, timp de aproape zece ani, ar fi înșelat statul cu peste 3,1 milioane de lei prin decontarea fictivă a unor călătorii cu reducere pentru pensionari.

Potrivit anchetatorilor, inculpatul este cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (108 acte materiale) și fals în declarații (108 acte materiale). Procurorii susțin că, în perioada ianuarie 2015 – ianuarie 2024, acesta ar fi transmis lunar 108 deconturi către Direcția Generală Economică și Buget din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în numele și în interesul societății pe care o administra.

În documentele depuse, ar fi fost înscrise 81.107 cupoane-talon de călătorie care figurau, în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice și ale caselor județene de pensii, ca aparținând unor persoane decedate, cu plata pensiei suspendată sau sistată, transferate, cu date eronate ori inexistente.

Anchetatorii precizează că respectivele cupoane nu erau eligibile pentru decontare și că serviciile de transport nu ar fi fost prestate în realitate. Cu toate acestea, ar fi fost emise bilete cu reducere de 50%, conform Legii 147/2000, pentru a obține diferența de tarif decontată de la bugetul de stat.

Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 3.185.211,50 lei, reprezentând diferența de 50% din valoarea celor peste 81.000 de călătorii presupus efectuate.

Cercetările au fost derulate în cadrul operațiunii „Jupiter”, fiind efectuate percheziții domiciliare și instituite măsuri asiguratorii până la concurența sumei considerate prejudiciu.

Rechizitoriul a fost trimis spre soluționare la Tribunalul Iași.

Iaşi

