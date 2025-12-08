Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Hunedoara. Planul Roșu de Intervenție, activat

Planul Roșu de Intervenție a fost activat luni, 8 decembrie, după ce un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean din Hunedoara. S-au autoevacuat 26 de pacienți și 4 cadre medicale.

„Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, anunţă, luni seară, ISU Hunedoara, potrivit News.ro.

La faţa locului au fost trimise mai multe autospeciale din cadrul Detaşamentelor Deva, Orăştie şi de la Sectia Ilia.

„Echipajele au localizat incendiul produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric. După ventilarea spaţiilor, pacienţii, ajutaţi de pompieri, s-au reîntors în clădire”, a mai transmis sursa citată.

Nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Planul Roşu de Interventie a fost dezactivat la ora 17.52