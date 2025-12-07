Video Cel puțin 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit la un club de noapte din India. Printre victime sunt și turiști

Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din populara regiune turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN.

Se suspectează că incendiul a pornit după o explozie în zona bucătăriei clubului, în satul , în jurul miezului nopţii de sâmbătă, ora locală, a relatat News18, afiliat CNN.

Paisprezece dintre victime ar fi fost membri ai personalului, iar naţionalităţile turiştilor nu au fost încă confirmate, a declarat poliţia pentru postul indian de ştiri în limba engleză.

Şapte persoane sunt tratate pentru răni, inclusiv una cu arsuri pe 60% din suprafaţa corpului, a adăugat acesta, potrivit News.

Goa, un stat mic de pe coasta de vest a Indiei, cunoscut pentru plajele sa, atrage în fiecare an sute de mii de turişti străini.

„Astăzi este o zi foarte dureroasă pentru noi toţi în Goa”, a declarat duminică dimineaţă ministrul-şef al statului, Pramod Sawant, într-o postare pe X.

Înregistrări video de pe reţelele sociale au arătat autospeciale de pompieri şi ambulanţe sosite pentru a-i ajuta pe răniţi.

Ministrul Sănătăţii din Goa, Vishwa jit Rane, a scris pe X că răniţii au fost transportaţi la Goa Medical College and Hospital şi primesc „cea mai bună îngrijire medicală posibilă”, echipele lucrând pe tot parcursul nopţii.

Unele dintre victime au murit din cauza arsurilor, iar altele au decedat prin asfixiere, a relatat News18.

„În acest moment de profundă durere, suntem alături de familiile afectate, asigurându-le de sprijinul nostru neclintit în orice mod posibil”, a adăugat Rane.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat: „Gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care i-au pierdut pe cei dragi. Fie ca răniţii să se recupereze cât mai repede.”

A fost dispusă o anchetă pentru a „stabili cauza exactă a incendiului şi dacă au fost respectate normele de securitate la incendiu şi regulile de construcţie”, a declarat Sawant.

Primele informaţii sugerează că localul nu avea certificatul obligatoriu NOC şi a încălcat reglementările privind incendiile, a declarat duminică pentru News18 directorul Serviciilor de Pompieri şi Intervenţii de Urgenţă, Nitin Raiker.

„Serviciile de pompieri au fost trimise imediat la faţa locului”, a spus Raiker pentru postul de televiziune.

„În jumătate de oră am stins incendiul. NOC nu a fost acordat, iar normele de prevenire a incendiilor nu au fost respectate de club”, a conchis el.