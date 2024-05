Experiențe copleșitoare ale străinilor în România. „Am simțit dacii cântând și dansând în cercuri” VIDEO

Goana după senzațional și căutarea unor experiențe intense aduc numeroși turiști în Hunedoara, unde Castelul Corvinilor și Sarmizegetusa Regia le oferă oaspeților lor șansa de a trăi astfel de momente.

În secolul al XIX-lea ținuturile Hunedoarei erau explorate de străini aflați în căutarea bogățiilor naturale.

Unii visau să se îmbogățească în „El Dorado” din Munții Metaliferi, unde aurul nativ și metalele rare au fost extrase în cantități mari la Săcărâmb și Gura Barza. Alții comparau așezările miniere din Valea Jiului, bogate în cărbune, cu orașele miniere ale Californiei apărute în goana după aur de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Retezatul devenise un tărâm favorit de vânătoare al familiilor nobiliare austro-ungare și al celor de la Curtea imperială din Viena, care găseau găzduire în Castelul Corvinilor din Hunedoara și în conacele grofilor din Țara Hațegului.

Și tot în secolul al XIX-lea, Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmizegetusa – cele două capitale antice din Hunedoara - stârneau tot mai mult fantezia vânătorilor de comori și interesul amatorilor de antichități din mai multe colțuri ale Europei.

Cele mai faimoase monumente din Hunedoara au continuat să atragă turiști din întreaga lume, însă în ultimii ani aceștia au găsit noi motive de a le explora, unele cu totul neobișnuite.

Legendele Castelului Corvinilor atrag străini

Dorian Riviere (video), un tânăr realizator de documentare din Franța, a ajuns în Hunedoara, împreună cu trei colegi, atras de legendele cu strigoi de la Castelul Corvinilor.

„Am venit în România fiind foarte interesat de mitologia despre vampiri, pe care i-am descoperit prin intermediul romanului „Dracula” al lui Bram Stoker. Am aflat că originea povestirii este în România, unde sunt o mulțime de legende despre strigoi, moroi și vampiri. Am venit aici pentru a găsi oameni care cred astfel de ființe, la fel cum și eu cred în existența lor. Unii spun că acest castel este bântuit și circulă o mulțime de zvonuri pe seama lui, despre lucruri stranii petrecute aici, însă mie mi-a plăcut că este autentic și plin de istorie”, spune Dorian, pentru adevarul.ro.

Tânărul și colegii săi se află printre numeroșii străini care de-a lungul timpului au văzut Castelul Corvinilor din Hunedoara ca pe un loc senzațional, în care legendele despre Dracula, strigoi și vampiri ar avea un sâmbure de adevăr.

„Am descoperit că Dracula cel adevărat, chiar nefiind vampir, a trăit şi a păcătuit în aceste locuri, aşa cum se crede. Aici, în Hunedoara, castelul din secolul al cinsprezecelea se ridică din prăpastie şi străpunge cerul gri al iernii. Este aşa cum a scris Stoker: un loc al umbrelor, unde vântul suflă rece printre meterezele, şi printre ale cărui ferestre înalte şi înnegrite nu trec razele soarelui”, scria jurnalista americană Aline Mosby, în 1969, una dintre primele ziariste din SUA venite în Hunedoara pentru a cerceta legenda lui Dracula.

Cei mai mulţi dintre sătenii din zona Transilvaniei nu ştiau nimic despre Dracula, dar localnicii din Hunedoara îşi aminteau poveştile pe care bătrânii lor le şopteau despre un spirit vampir care nu putea fi omorât decât dacă îi era înfipt un par ascuţit în inimă, adăuga jurnalista Aline Mosby.

„Aceasta este Transilvania, un teritoriu sălbatic şi singuratic, unde localnicii îşi amintesc poveşti spuse de bunicii lor, despre creaturi cu înfăţişări monstruoase, despre oameni care străpungeau inimile morţilor pentru a-i ţine în criptele lor”, arăta Aline Mosby, autoarea reportajul, cu titlul „Transilvania - unde a trăit adevăratul Dracula?”, publicat de agenția de presă americană UTI (United Press International).

Spiritul lui Decebal, la Sarmizegetusa Regia

Și în Sarmizegetusa Regia au ajuns numeroși străni, atrași de senzațional. În 2019, Manu Bennett unul dintre cei mai faimoşi actori neo – zeelandezi, cunoscut pentru rolurile sale în „Spartacus” şi „Hobbitul”, a fost protagonistul unor scene ieşite din comun, petrecute în capitala dacilor.

Superstarul s-a dezbrăcat complet şi a practicat ritualul Haka în Marele templu circular din Sarmizegetusa Regia (video).

Manu Bennett a mărturisit că a trăit o experiență unică în incinta sacră a dacilor.

„Am simţit dacii care cântau şi dansau în cercurile largi, am simţit poveştile de dragoste nespuse, copiii urmărindu-se unii pe ceilalţi printre copaci şi, în final, vorbele regelui Decebalus către oamenii săi: „Suntem războinici. Zeii noştri ne vor apăra!” Am realizat că eram la un pas de singurul cerc rămas de la daci, un popor care nu mai există, o naţiune odată puternică de bărbaţi, femei şi copii, care în anii 106 d. Hr. a fost anihilată de Imperiul Roman. Inima şi sufletul meu s-au întors împotriva timpului care ne-a despărţit, am început să-i dezlegem ceasul şi am început să urc pe munte, cu fiecare pas recitând cuvintele Maori haka, "Kia rit! Kia Rite!! Pregătiţi-vă! Ar mai conta cuvintele mele? Vor fi auzite?”, a scris Manu Bennett, pe pagina sa de Instagram.



Actorul a dansat gol, pentru câteva minute în Sarmizegetusa Regia, însă astfel de practici sunt interzise prin regulamentul de vizitare al sitului.

Ulterior, Manu Bennett, care era însoţit de un grup de prieteni, şi-a cerut scuze şi a declarat că nu cunoaşte limba română şi nu a ştiut ce era scris pe panourile de informare.

„Când am interpretat haka la Sarmizegetusa, România, am făcut-o cu intenţiile spirituale depline de conectare cu poporul dacilor antici, adăuga acesta. Dacă ascultaţi, veţi auzi răspunsul tunetului care a răsunat peste munţii Carpaţi când am strigat aceste cuvinte. A fost o binecuvântare şi, personal, unul dintre cele mai strălucitoare şi mai înălţătoare momente ale mele, fiind gata să păşesc într-un cerc antic de energie şi să încerc să ajung în timp. Maori privesc spiritele strămoşilor din trecut ca furnizând o energie numită wairua. Am privit tunetul ca wairua al vechilor daci şi ca urletul lui Decebal”, relata Manu Bennett, în 2019.