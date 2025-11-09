Nou atac cu drone ucrainene într-un oraș din sud-vestul Rusiei. Alimentarea cu energie și căldură, întreruptă

Ucraina a lansat un atac cu drone sâmbătă seara, 8 noiembrie, în orașul Voronej, sud-vestul Rusiei. Atacul a dus la întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică și încălzire în oraș, însă nu au existat victime.

Atacul asupra oraşului Voronej, centrul administrativ al regiunii omonime, nu a provocat victime, a precizat guvernatorul Aleksandr Gusev pe Telegram. Mai multe drone au fost doborâte de sistemele de război electronic, provocând un incendiu la o instalaţie de utilităţi, care a fost stins rapid, a adăugat el, scrie News.ro.

Măsurile de siguranţă au dus la scăderi ale temperaturii încălzirii centrale în unele locuinţe şi la pene scurte de curent în unele părţi ale oraşului, dar alimentarea a revenit ulterior la normal, a precizat Gusev.

Ministerul rus al Apărării nu a menţionat nicio dronă doborâtă în regiunea Voronej în actualizarea sa zilnică de duminică de pe Telegram. Ministerul raportează de obicei câte drone distrug unităţile sale, nu câte lansează Ucraina.

Ministerul a declarat că un total de 44 de drone ucrainene au fost distruse sau interceptate peste noapte, inclusiv 43 în regiunea de frontieră Briansk şi una în regiunea Rostov din sudul Rusiei.

În același timp, Rusia a lansat un atac masiv care a vizat infrastructura energetică a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în majoritatea regiunilor țării, a anunțat sâmbătă dimineață ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Grinciuk.

„Inamicul atacă din nou masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Din această cauză, au fost decise întreruperi de urgenţă ale alimentării cu energie în mai multe regiuni”, a transmis oficialul. „Întreruperile de urgenţă vor fi anulate după stabilizarea situaţiei din sistemul energetic”, a adăugat Grinciuk.