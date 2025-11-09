search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Omagiu la Cotroceni pentru Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei. Cum se face accesul accesul publicului în Sala Unirii

0
0
Publicat:

Rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka (1807-1857), domnitor reformator şi întemeietor al Jandarmeriei Române, au fost repatriate din Franţa şi vor fi depuse, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde publicul îi va putea aduce un ultim omagiu.

Sicriul va fi depus în Sala Unirii de la Cotroceni. FOTO: captură video/DIGI24
Sicriul va fi depus în Sala Unirii de la Cotroceni. FOTO: captură video/DIGI24

Procesul de repatriere a început vineri, când osemintele au fost deshumate din cimitirul din Le Mee-sur-Seine, în cadrul unei ceremonii oficiale la care au participat descendenţi ai familiei Ghyka, ambasadorul României la Paris, Ioana Bivolaru, generalul francez Andre Pettilot, director general adjunct al Jandarmeriei Franceze, dar şi reprezentanţi ai Jandarmeriei Române, în frunte cu general-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general.

În aceeaşi seară, sicriul a ajuns la Bucureşti cu o cursă TAROM, fiind depus la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Slujba a fost oficiată în prezenţa mai multor oficialităţi, inclusiv a ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Repatrierea a fost urmată de decizia oficială a preşedintelui României, Nicuşor Dan, ca sicriul să fie aşezat în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, „în semn de profund respect şi consideraţie pentru memoria ultimului domn al Moldovei”.

În comunicatul de presă transmis de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan a subliniat impactul definitoriu al domnitorului asupra istoriei României.

„Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare şi dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esenţiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înfiinţarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar şi prima maternitate publică din ţară, Institutul Gregorian, finanţată din fonduri personale”, potrivit unui comunicat de presă citat de Agerpres.

Ceremonialul şi accesul publicului

Cortegiul funerar va ajunge la Palatul Cotroceni la ora 9:00, fiind întâmpinat cu onor militar, urmând ca sicriul să fie depus în Sala Unirii, unde militari din cadrul Jandarmeriei Române vor face Gardă Onor la Catafalc.

Accesul publicului în Sala Unirii va fi permis în intervalul orar 10:00 - 20:00, în baza documentului de identitate şi a unui control de securitate individual şi al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.

Traseul de vizitare va fi următorul: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului nr. 1 - 3) şi ieşire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

Autorităţile precizează că nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni şi că acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni.

Reguli

Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-şi aduce omagiul la catafalc sunt rugate:

* să respecte măsurile de ordine interioară şi să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecţie şi Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea şi în interiorul Palatului Cotroceni;

* să respecte orarul activităţilor şi traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum şi indicaţiile personalului specializat al Administraţiei Prezidenţiale şi al SPP;

* să nu aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).

