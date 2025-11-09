search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Spitalul Județean Craiova, obligat să plătească 300.000 de euro despăgubiri după ce un copil a fost infectat cu bacteria E.coli

0
0
Publicat:

Spitalul Județean de Urgență din Craiova trebuie să plătească daune unei familii, după ce fetița lor a fost infectată cu bacteria E.coli.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Infecția s-a produs în urma unei erori comise de o asistentă, scrie Digi24. Fetița s-a născut în anul 2018 la maternitatea Spitalului Județean de Urgență din Craiova. La câteva zile după naștere au apărut și ceva probleme de sănătate.

Așadar, medicii au decis să o supună unei intervenții chirurgicale. După această operație, o asistentă medicală i-a făcut copilului o perfuzie greșită, iar la doar câteva zile fetița a fost și infectată cu o bacterie în această unitate spitalicească.

În urme evenimentelor, copilul a rămas cu un handicap.

Familia a decis să dea în judecată Spitalul Județean de Urgență din Craiova, iar magistrații Tribunalului Dolj au de dat dreptate părinților și le-au acordat despăgubiri în valoare de 300.000 de euro.

Conducerea spitalului a contestat această decizie, iar recursul s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații din Capitală au decis și că familia trebuie să primească în continuare suma de 300.000 euro daune morale.

Conducerea spitalului a declarat pentru Digi24 că vrea să recupereze această sumă de la asistenta medicală, pentru că ea ar fi vinovată de ce i s-a întâmplat fetiței.

Craiova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”
stirileprotv.ro
image
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
gandul.ro
image
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
mediafax.ro
image
Antrenorul român care îl are ca model pe Mircea Lucescu. ”Noi suntem cei mai mari hoți de pe pământ”
fanatik.ro
image
Noul templu al dulciurilor din București. Peste 300 de sortimente de produse. Cât costă și de ce toată lumea vorbește despre magazinul de la Piața Unirii
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
observatornews.ro
image
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Ce înseamnă culorile de pe steagul României? Există pe drapeluri încă din vremea domnitorilor medievali
playtech.ro
image
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi Balonul de Aur”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Viral instant. A fost milionar, iar acum a ajuns să cerșească pe străzi!
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA
romaniatv.net
image
Isteria Black Friday. E halucinant ce s-a întâmplat în ziua marilor reduceri în centrele comerciale
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?