Video Doi spanioli, arestați preventiv în România după ce au fost prinși cu 7 kilograme de canabis pe care voiau să le vândă

Doi cetățeni spanioli, un bărbat și o femeie, au fost arestați după ce au fost prinși în flagrant în Arad cu 7,1 kilograme de canabis aduse din Spania, pe care intenționau să le vândă în România.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara, au documentat activitatea infracțională a două persoane(un bărbat și o femeie, ambii cetățeni spanioli), de 33 și 36 de ani, cercetate pentru introducerea în țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, din probatoriul administrat a reieșit că, în cursul lunii octombrie 2025, bărbatul ar fi procurat, din Spania, în scopul comercializării, 7,1 kilograme de canabis, pe care femeia le-ar fi introdus în România prin intermediul unei firme de transport persoane.

În dimineața zilei de 25 octombrie, cei doi au fost prinși în flagrant delict, în municipiul Arad, imediat după ce ar fi descărcat bagajul în care se afla drogul de risc și se deplasau cu el spre autoturismul aparținând femeii.

Sursa: DIICOT

În aceeași zi, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea celor doi, pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea acestora, pentru 30 de zile.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicat.