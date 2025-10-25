O evadare aproape perfectă. Povestea baronului de droguri chinez care a încercat să fugă în Rusia, dar a eșuat spectaculos

Zhi Dong Zhang, un baron al traficului cu fentanil, a evadat din Mexic, a plecat în Cuba și a încercat să intre în Rusia care însă i-a refuzat intrarea în țară, iar recent a fost extrădat în SUA, relatează WSJ.

Zhi Dong Zhang a fost pe cale de a reuși o evadare perfectă, dar planul său a avut o slăbiciune.

În iulie, Zhi Dong Zhang, pe care Departamentul de Justiție îl acuză de legături cu cartelurile mexicane ce produc fentanil, a evadat din arestul la domiciliu din Mexic. El urma să fie extrădat în SUA pentru acuzații de trafic de droguri și spălare de bani.

A ajuns cu un avion privat în Cuba și s-a îmbarcat într-un zbor spre Rusia. Însă autoritățile ruse, probabil nefiind la curent cu adevărata identitate a lui Zhang, i-au refuzat intrarea și au solicitat returnarea sa imediată în Cuba, au declarat oficiali din domeniul aplicării legii familiarizați cu cazul.

În prezent, Zhang se află în custodia SUA. Autoritățile cubaneze l-au deportat joi în Mexic, care l-au predat SUA.

Aducerea acestuia în fața justiției ar reprezenta o lovitură majoră pentru rețeaua interlopă globală care leagă China de cele mai puternice carteluri de contrabandă cu droguri din Mexic și de rețelele lor de distribuție de narcotice din SUA, spun oficiali familiarizați cu cazul. Departamentul de Justiție îl consideră unul dintre cei mai importanți traficanți de droguri din lume, de același nivel cu cei mai căutați baroni ai cartelurilor mexicane.

Cunoscut în lumea interlopă drept Fratele Wang, Zhang este acuzat că a introdus ilegal tone de precursori de fentanil pentru cele două organizații criminale de top din Mexic, cartelurile Sinaloa și Jalisco. Oficialii americani și mexicani îl consideră pe Zhang un creier al rețelei datorită priceperii sale logistice și expertizei în dezvoltarea de noi formule pentru opioidul adictiv. De asemenea, el ar fi adus chimiști chinezi pentru a instrui laboratoarele cartelurilor.

Biroul Procurorului General al Mexicului estimează că Zhang câștigă peste 150 de milioane de dolari pe an din rețeaua sa globală de trafic de droguri. Procurorii americani din Georgia l-au acuzat de spălarea a milioane de dolari prin intermediul băncilor americane.

Fugarul

Evadarea îndrăzneață a lui Zhang din arestul la domiciliu în iulie a înfuriat-o pe președinta mexicană, Claudia Sheinbaum, după ce a pus autoritățile mexicane într-o situație jenantă în fața SUA. Asta în contextul în care Mexicul încearcă să prevină eventuale acțiuni militare americane unilaterale împotriva cartelurilor.

Joi, ministrul mexican al Securității, Omar García Harfuch, a mulțumit guvernului cubanez pentru „colaborarea sa valoroasă”.

Guvernul mexican are relații strânse cu Cuba și a acționat adesea ca intermediar între Washington și Havana.

García Harfuch a scris pe X că Zhang avea „alianțe cu grupări criminale prezente în America, Europa și Asia”.

Unul dintre cei mai mari traficanți din lume

Departamentul de Justiție al SUA l-a desemnat pe Zhang drept unul dintre cei mai importanți traficanți de droguri din lume. La fel ca șeful cartelului Jalisco, Nemesio „El Mencho” Oseguera, Zhang este considerat drept Consolidated Priority Organization Target (Țintă Prioritară), o desemnare a Departamentului de Justiție care necesită dovezi ample din partea ofițerilor de caz din toate agențiile pentru a demonstra acoperirea regională a activității lor infracționale.

Un rechizitoriu american îl acuză pe cetățeanul chinez de introducerea în SUA a unor cantități mari de cocaină și fentanil.

Potrivit cererii de extrădare a SUA, acesta a introdus ilegal în SUA peste 900 kg de cocaină, aproape 1800 kg de fentanil și peste 600 kg de metamfetamine, potrivit raportului Procurorului General. Oficialii spun că a fost un important broker de substanțe chimice chinezești necesare pentru fabricarea fentanilului, un opioid sintetic care provoacă o puternică dependență. Sute de mii de oameni au murit în SUA ca urmare a supradozelor de fentanil.

Povestea baronului de droguri chinez

Zhang a sosit în Mexic din China înainte de pandemia din 2020, s-a căsătorit cu o mexicană și a dobândit cetățenia mexicană. Vorbit fluent de spaniolă, Zhang are numeroase pseudonime. Printre acestea se numără: El Chino, Brother Wang, Hehe, Haha și Nelson Mandela, conform raportului Procurorului General.

Oficialii familiarizați cu cazul sunt de părere că autoritățile cubaneze au întârziat deportarea, astfel încât agenții de informații ai insulei să aibă timpul suficient să extragă metodic informații despre vasta sa rețea criminală din China, Mexic și SUA.

Potrivit Ministerului cubanez de Externe, baronul a fost reținut pe 31 iulie întrucât călătorea cu documente false.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a declarat că nu este familiarizat cu cazul lui Zhang, dar a spus că guvernul a luat măsuri dure împotriva infracțiunilor legate de fentanil.

Evadarea lui Zhang din iulie este încă învăluită în mister. În urma unei audieri noaptea târziu în Mexico City, un judecător a decis arestul la domiciliu. La momentul respectiv, Sheinbaum a spus că judecătorul ar fi trebuit să-l țină după gratii.

„I s-a acordat arestul la domiciliu fără niciun motiv”, a spus ea în timpul conferinței sale de presă zilnice din iulie. „Am insistat că există corupție în sistemul judiciar.”

Zhang, care până atunci fusese deținut într-o închisoare de maximă securitate, a părăsit sala de judecată din Mexico City și a ajuns la o locuință păzită de ofițeri de securitate mexicani. Lângă aceasta se afla o reședință deținută de o organizație criminală, au declarat oficialii familiarizați cu cazul. Ulterior, anchetatorii au descoperit o gaură în peretele care lega cele două case. Fugarul a lăsat în urmă brățara electronică de la gleznă.

Autoritățile mexicane au lansat o căutare intensivă. Ofițerii de securitate au urmărit un vehicul cu camere de supraveghere în timp ce acesta ieșea din casă, suspectând că Zhang se afla înăuntru. Mașina s-a îndreptat spre sud, spre statul Guerrero, pe coasta Pacificului din Mexic, au declarat persoane familiarizate cu cazul.

Forțele de ordine din Guerrero au oprit vehiculul, au declarat aceste persoane. Autoritățile mexicane i-au informat pe înalții oficiali americani că Zhang a fost prins. Câteva minute mai târziu, au spus că l-au pierdut.

În câteva ore, Zhang se afla la bordul unui avion privat, în drum spre Cuba.

Un purtător de cuvânt al poliției statului Guerrero a declarat că nu există nicio înregistrare a reținerii lui Zhang. O persoană familiarizată cu cazul a declarat că Zhang nu se afla în vehicul.

Mexicul a emis o „alertă roșie” la nivel global prin Interpol.

Din Cuba, Zhang a zburat în Rusia. Însă autoritățile de acolo au ordonat returnarea sa imediată în Cuba, au declarat persoane familiarizate cu cazul. Împreună cu Zhang, Cuba a reținut alți doi suspecți, un cetățean chinez și un cetățean mexican, a anunțat miercuri guvernul mexican.

Oficialii ruși par să fi nu-și fi dat seama valoarea unui fugar de rang înalt, căutat de SUA, care deține informații despre lumea interlopă americană, probabil din pricina faptului că Zhang avea asupra sa un act de identitate fals, iar alerta Interpol fusese emisă de Mexic și nu de SUA, au declarat aceste persoane.