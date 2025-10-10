Român de 19 ani arestat la Milano. Polițiștii au găsit peste 43 de kg de hașiș în garajul și casa lui

Un român de 19 ani a fost arestat la Milano după ce a atacat un poliţist încercând să fugă. În garajul şi locuinţa lui, anchetatorii au descoperit peste 43 de kilograme de hașiș și 530 de grame asupra sa.

Poliţia de stat din Milano a arestat un tânăr român de 19 ani în zona Barona. Acesta avea antecedente penale pentru jaf şi deţinere de arme, deţinere a peste 43 de kilograme de hașiș, precum şi pentru opunere la arestare, agresiune, acte de violenţă şi ameninţări împotriva unui funcţionar public, scrie Milan Post.

Traficantul de droguri a fost reperat lângă parcarea subterană de pe Via Cascina Bianca, în timp ce se deplasa pe un scuter. Tânărul de 19 ani, abordat de un bărbat, a intrat într-un garaj şi, după câteva minute, s-a întors la scuterul său, intenţionând să plece.

În momentul în care a fost oprit de agenţi, acesta a încercat să fugă, atacând şi împingând un poliţist, care a fost rănit în timpul încăierării.

În urma percheziţiei, tânărul a fost găsit în posesia a 530 de grame de hașiș, împărţite în blocuri, precum şi a două seturi de chei – de la locuinţa sa şi de la un garaj.

În interiorul garajului, agenţii au confiscat 43 de kilograme de hașiș, împărţite în blocuri de aproximativ 100 de grame fiecare, iar un alt bloc de droguri a fost descoperit la locuinţa sa din zona Porta Ticinese.