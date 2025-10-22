Video Imagini dintr-o operațiune spectaculoasă: Poliția a distrus patru tone de droguri. Proveneau din dosare DIICOT și reprezentau capturi record

Poliția Română a distrus peste 4 tone de droguri, aflate în custodie, în cadrul unei operațiuni desfășurate conform procedurilor legale. Drogurile provin din dosare DIICOT și reprezintă capturi record, inclusiv 1,4 tone de heroină confiscată în Portul Constanța.

"Poliția Română, prin structurile specializate, a procedat la distrugerea, conform prevederilor Codului de Procedură Penală, a unei cantități de aproximativ 4 tone de droguri aflate în custodia instituției", au precizat autoritățile printr-un comunicat.

Operațiunea s-a desfășurat într-un mediu controlat, cu respectarea tuturor normelor de protecție a mediului și a procedurilor legale în vigoare.

Potrivit sursei citate, cantitățile distruse provin din dosare penale instrumentate de structurile Poliției Române și DIICOT, rezultate în urma unor activități complexe de investigare, supraveghere operativă și cooperare internațională în domeniul combaterii traficului de droguri.

Printre cazurile reprezentative se numără destructurarea unei rețele transnaționale de criminalitate organizată, responsabilă pentru traficul de pastile de captagon și hașiș, în urma căreia a fost confiscată cea mai mare cantitate de astfel de substanțe din istoria Poliției Române, precum și capturarea a 1,4 tone de heroină pură, în Portul Constanța, de către polițiștii antidrog și procurorii DIICOT, reprezentând cea mai mare cantitate de heroină confiscată vreodată în România și a doua ca importanță la nivelul Uniunii Europene, raportat la puritate și volum.

"Distrugerea controlată a celor 4 tone de droguri reprezintă o etapă esențială în procesul de gestionare a probelor materiale din dosarele penale, asigurând respectarea normelor legale și a obligațiilor internaționale asumate de România în domeniul controlului drogurilor", se mai arată în comunicat.

Sursa: Poliția Română

În perioada ianuarie–septembrie 2025, structurile de combatere a criminalității organizate din cadrul Poliției Române, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au derulat peste 700 de acțiuni operative și tactice în vederea identificării, monitorizării și destructurării rețelelor implicate în traficul intern și internațional de droguri de risc și de mare risc.

În urma acestor activități, Poliția Română și D.I.I.C.O.T. au scos din piață peste două tone de droguri.

Ca urmare a acestor activități au fost destructurate 42 de grupări infracționale organizate, cu ramificații în spațiul european; au fost efectuate peste 2.200 de percheziții domiciliare; peste 2.500 de persoane au fost reținute, arestate preventiv sau plasate sub control judiciar. De asemenea, au fost confiscate și puse sub sechestru cantități semnificative de cocaină, heroină, canabis, hașiș, amfetamină, metamfetamină și pastile de tip ecstasy, având o valoare de piață estimată la zeci de milioane de euro.

"Rezultatele obținute confirmă eficiența măsurilor adoptate în cadrul Strategiei Naționale în Domeniul Drogurilor și reflectă prioritățile stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne privind consolidarea capacității operative a structurilor de aplicare a legii.

Lupta împotriva traficului de droguri este una continuă și complexă, iar succesul ei depinde de cooperarea strânsă dintre toate instituțiile cu atribuții în domeniu. Ministerul Afacerilor Interne subliniază importanța continuării parteneriatelor naționale și internaționale, atât la nivel operațional, cât și strategic, în scopul consolidării rezilienței instituționale și al reducerii riscurilor asociate pieței ilicite a drogurilor", se mai arată în comunicat.