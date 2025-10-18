search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Albanez reținut după ce a fost prins cu 22 de kilograme de canabis pe Aeroportul Otopeni. Unde le ținea

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un cetățean albanez în vârstă de 35 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, după ce a fost prins pe Aeroportul Otopeni cu aproximativ 22 de kilograme de canabis.

Cetățean albanez prins cu 22 kg de canabis pe Aeroportul Otopeni – reținut de DIICOT
Cetățean albanez prins cu 22 kg de canabis pe Aeroportul Otopeni – reținut de DIICOT

Drogurile erau ambalat în 49 de pungi vidate și ascunse într-un troller, în bagajul de cală. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a ajuns în București vineri, pe 17 octombrie, cu o cursă de linie pe ruta Atena – București. Acesta a fost depistat de polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Control de la Aeroporturile București-Otopeni și reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Sâmbătă, procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Cercetările se desfășoară împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
digi24.ro
image
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
stirileprotv.ro
image
TABEL PENSII | Ce pensii medii vor primi pensionarii români în următorii 20 de ani: din 2026 până în 2044
gandul.ro
image
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
mediafax.ro
image
La 47 de ani, fostul jucător al Rapidului are o meserie surprinzătoare din care face bani mulți. „Reușesc să schimb viața oamenilor în bine”
fanatik.ro
image
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună: «Băi, proștilor, plecați de-acasă, că nu se poate să mai stați aici!»”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
playtech.ro
image
”Locul din altă lume” pe care Sorana Cîrstea l-a vizitat. Turiștii din toate țările vin aici pentru vietățile considerate sacre
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat vineri seara. Se taie salariile, indemnizaţiile, sporurile, IMEDIAT ce apare legea în Monitor
romaniatv.net
image
Vine o nouă criză? Acțiunile băncilor globale scad din cauza îngrijorărilor legate de credite
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze