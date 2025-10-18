Albanez reținut după ce a fost prins cu 22 de kilograme de canabis pe Aeroportul Otopeni. Unde le ținea

Un cetățean albanez în vârstă de 35 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, după ce a fost prins pe Aeroportul Otopeni cu aproximativ 22 de kilograme de canabis.

Drogurile erau ambalat în 49 de pungi vidate și ascunse într-un troller, în bagajul de cală. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a ajuns în București vineri, pe 17 octombrie, cu o cursă de linie pe ruta Atena – București. Acesta a fost depistat de polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Control de la Aeroporturile București-Otopeni și reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Sâmbătă, procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Cercetările se desfășoară împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov.