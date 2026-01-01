Juan Carlos Ferrero nu mai există pentru Carlos Alcaraz. Liderul mondial l-a șters pe antrenor din toate fotografiile de final de an

Jucătorul de tenis Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) l-a șters din fotografiile postate la final de an pe antrenorul spaniol Juan Carlos Ferrero, omul care până acum câteva zile i-a fost mentor, profesor și antrenor.

Carlitos a rezumat anul 2025 pe rețelele de socializare cu numeroase imagini: tuns, cu familia, cu prietenii, la plajă sau călare pe Ducati-ul lui Marc Marquez, ocupat în bucătărie, la Cupa Laver cu Rod și Roger Federer sau la Roland Garros.

Ferrero nu este prezent în cele aproximativ 20 de fotografii din 2025 pe care le-a postat pe Instagram pentru a-și lua rămas bun de la anul care tocmai s-a încheiat. Un semn evident că cei doi nu s-au despărțit în termeni buni.

Acest lucru a reieșit clar din declarațiile lui Ferrero, imediat după anunțul privind sfârșitul relației lor, urmat de schimbul de replici avut cu tatăl numărului 1 mondial și de faptul că, cel puțin până acum câteva zile, cei doi nu vorbiseră încă.

Jucătorul din Murcia, la rândul său, nu și-a spus versiunea despre ultimele evenimente. Alcaraz pare concentrat pe antrenamentele cu Samu Lopez, fostul secund al lui Ferrero, devenit acum antrenor principal, înainte de debutul oficial la Australian Open. Mai întâi, însă, urmează meciul demonstrativ de la Seul împotriva lui Jannik Sinner, de pe 10 ianuarie.

Alcaraz continuă să se antreneze la El Palmar până duminică, înainte de a pleca luni în Coreea de Sud, unde îl va înfrunta pe italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), într-un meci demonstrativ, la Incheon, în data de 10 ianuarie.

Ulterior, ibericul va zbura la Melbourne, unde va juca la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului şi singurul dintre cele patru pe care nu l-a câştigat încă, acesta fiind principalul său obiectiv din acest an. Competiția de la Antipozi începe pe 12 ianuarie.