Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
Tragedie în județul Bacău: o adolescentă de 15 ani a fost lovită mortal de un tren

Publicat:

Tragedie în județul Bacău, unde  o adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de tren în comuna Asău.

Adolescenta de 14 ani nu a reacţionat la semnalele acustice. FOTO: Shutterstock
Adolescenta de 14 ani nu a reacţionat la semnalele acustice. FOTO: Shutterstock

Accident mortal miercuri după-amiază în zona Gării Asău, județul Bacău, unde o adolescentă de aproximativ 15 ani a fost lovită de un tren Regio, care circula pe ruta Adjud - Siculeni, și și-a pierdut viața pe loc.

„La data de 27 august a.c., polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați despre producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău. Din primele verificări a reieșit faptul că trenul Regio, care circula pe direcția Adjud – Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comuna Asău. Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Potrivit surselor, minora se afla pe șina de cale ferată într-o zonă fără pasaj pietonal sau alte treceri autorizate și nu a reacționat la semnalele acustice ale locomotivei, fiind cu spatele spre tren în momentul impactului.

Tragedia vine la doar două luni și jumătate după un alt eveniment similar în județul Bacău. Atunci o adolescentă de 17 ani a fost accidentată mortal de un tren de călători în timp ce traversa linia ferată în orașul Comănești și asculta muzică la căști, neauzind semnalul sonor al locomotivei.

Bacău

