Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite după ce un autoturism a izbit violent un tractor

Un grav accident rutier s-a produs joi seară pe DJ 504, la limita dintre județele Giurgiu și Teleorman, după coliziunea dintre un autoturism și un tractor. În urma impactului, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost transportate la spital cu multiple traumatisme.

Foto: Captură Mesagerul de Teleorman

Tragedia a avut loc în comuna Valea Părului, potrivit Impact News.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu, precum și echipaje medicale SMURD și SAJ.

Potrivit autorităților, în cele două vehicule se aflau patru bărbați, cu vârste cuprinse între 34 și 47 de ani.

Două dintre victimele aflate în autoturism au fost găsite în stop cardiorespirator și au fost extrase dintre fiarele contorsionate ale mașinii și transportate la spital, cu multiple traumatisme.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical SAJ și SMURD, în cazul celei de-a treia victime a fost declarat decesul.

Șoferul tractorului a suferit un traumatism la nivelul capului și a fost evaluat de echipajele medicale sosite la fața locului. Totuși, starea sa nu a impus transportul la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Cum s-a produs tragedia

Conducătorul auto al tractorului a mărturisit că farurile unui autoturism l-ar fi orbit, motiv pentru care a decis să oprească utilajul pe marginea drumului, iar la scurt timp după oprire, tractorul ar fi fost lovit de autoturism.

Traficul pe DJ504 a fost complet blocat. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Amintim că, în urmă cu un an, șoferul unei mașini a fost decapitat după coliziunea cu un tractor, în localitatea Greci din județul Tulcea.