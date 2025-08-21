search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Tânăr bătut cu bestialitate într-o benzinărie și băgat în spital. Agresorul a lovit alte patru persoane și a distrus o mașină

0
0
Publicat:

Un tânăr a ajuns la spital după ce el și prietenii săi au fost agresați de un individ, într-o benzinărie din Giurgiu. Agresorul, care a distrus și o mașină, a fost arestat preventiv joi, 21 august.

Poliția a fost sesizată de un reprezentant al spitalului. FOTO Poliția Română
Poliția a fost sesizată de un reprezentant al spitalului. FOTO Poliția Română

Incidentul a avut loc săptămâna trecută,

„La data de 15 august a.c., ora 02.10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați au fost sesizați prin apel 112, de către reprezentantul unui centru medical din comuna Izvoarele, cu privire la faptul că s-a prezentat un tânăr, agresat fizic. În temeiul sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiștii, respectiv în localitatea Chiriacu. Din primele cercetări, a reieșit faptul că, cinci tineri, cu vârste cuprinse între 18 si 28 de ani, din comuna Izvoarele, în timp ce se aflau în incinta unei stații cu alimentare carburant, ar fi fost agresați fizic, de către un tânăr, de 21 de ani, din comuna Bujoreni, județul Teleorman”, a precizat, joi, într-un comunicat, IPJ Giurgiu.

Ulterior, unul dintre cei cinci tineri a fost lovit în zona capului, cu un obiect contondent, acesta fiind transport la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Individul a distrus un autoturism

Agresorul și-a vărsat furia și pe o mașină.

„Tânărul de 21 de ani ar fi distrus, cu același obiect, un autoturism din apropiere, fiind tulburată ordinea și liniștea publică”, mai arată IPJ Giurgiu.

Miercuri, 20 august, pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, a fost reținut, pentru 24 de ore.

„Astăzi, 21 august, instanța de judecată a dispus, față de acesta, măsura arestării preventive, pentru 30 de zile”, se mai arată în comunicat.

Amintim că, anul trecut, un polițist în vârstă de 39 de ani a sărit la bătaie la un șofer de 18 ani într-o stație de benzină. Angajatul poliției a fost suspendat din funcție și reținut pentru 24 de ore.

În urmă cu trei ani, o tânără în vârstă de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost agresată, împreună cu prietenul ei, de către o altă persoană, într-o benzinărie din Iaşi, în timp ce aceştia stăteau la coadă pentru a ajunge la pompă. 

Giurgiu

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
mediafax.ro
image
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Suedezii nu s-au ferit de cuvinte, după Hacken - CFR Cluj 7-2! Ce titluri au apărut în presă
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
'Poate soţul să divorţeze de mine fără acordul meu?'. Răspunsul unui avocat pentru dilema multor români
playtech.ro
image
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
El este Florin, românul de 29 de ani care a murit în vacanță, în Thassos. Bărbatul s-a stins din viață chiar sub ochii soției lui: „Refuz să cred”
kanald.ro
image
Un influencer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, umilint și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
wowbiz.ro
image
Schimbări la plata facturilor la energie. Românii au început să primească noile facturi majorate
romaniatv.net
image
Măsuri de la Guvern pentru reducerea facturii de energie. Ce trebuie să facă românii
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Dragoste bolnavă. Medicul radiolog care a dormit alături de cadavrul unei tinere timp de șapte ani
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte