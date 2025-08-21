Tânăr bătut cu bestialitate într-o benzinărie și băgat în spital. Agresorul a lovit alte patru persoane și a distrus o mașină

Un tânăr a ajuns la spital după ce el și prietenii săi au fost agresați de un individ, într-o benzinărie din Giurgiu. Agresorul, care a distrus și o mașină, a fost arestat preventiv joi, 21 august.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută,

„La data de 15 august a.c., ora 02.10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați au fost sesizați prin apel 112, de către reprezentantul unui centru medical din comuna Izvoarele, cu privire la faptul că s-a prezentat un tânăr, agresat fizic. În temeiul sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiștii, respectiv în localitatea Chiriacu. Din primele cercetări, a reieșit faptul că, cinci tineri, cu vârste cuprinse între 18 si 28 de ani, din comuna Izvoarele, în timp ce se aflau în incinta unei stații cu alimentare carburant, ar fi fost agresați fizic, de către un tânăr, de 21 de ani, din comuna Bujoreni, județul Teleorman”, a precizat, joi, într-un comunicat, IPJ Giurgiu.

Ulterior, unul dintre cei cinci tineri a fost lovit în zona capului, cu un obiect contondent, acesta fiind transport la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Individul a distrus un autoturism

Agresorul și-a vărsat furia și pe o mașină.

„Tânărul de 21 de ani ar fi distrus, cu același obiect, un autoturism din apropiere, fiind tulburată ordinea și liniștea publică”, mai arată IPJ Giurgiu.

Miercuri, 20 august, pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, a fost reținut, pentru 24 de ore.

„Astăzi, 21 august, instanța de judecată a dispus, față de acesta, măsura arestării preventive, pentru 30 de zile”, se mai arată în comunicat.

Amintim că, anul trecut, un polițist în vârstă de 39 de ani a sărit la bătaie la un șofer de 18 ani într-o stație de benzină. Angajatul poliției a fost suspendat din funcție și reținut pentru 24 de ore.

În urmă cu trei ani, o tânără în vârstă de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost agresată, împreună cu prietenul ei, de către o altă persoană, într-o benzinărie din Iaşi, în timp ce aceştia stăteau la coadă pentru a ajunge la pompă.