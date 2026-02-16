Video Protest la Galați. Angajații combinatului siderurgic au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți că nu și-au primit banii din octombrie

Peste 100 de angajați ai combinatului siderurgic din Galați au ieșit luni în stradă, protestând în fața Prefectura Galați, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din luna octombrie a anului trecut. Guvernul întârzie adoptarea ordonanței care ar permite deblocarea fondului de garantare pentru plata salariilor restante. Manifestarea este programată să dureze aproximativ trei ore.

Protestatarii spun că situația a devenit insuportabilă și avertizează că, dacă lucrurile nu se vor schimba rapid, mulți dintre ei vor fi nevoiți să plece din România pentru a-și asigura un trai decent.

Societatea se află în procedură de concordat preventiv, un mecanism juridic care permite restructurarea datoriilor și conservarea activelor până la identificarea unor soluții de redresare a activității. Cu toate acestea, problemele financiare persistă, iar aproape 4.000 de angajați se află în șomaj tehnic încă din septembrie 2025.

În noiembrie anul trecut, Parchetul General a deschis un dosar penal în cazul combinatului, după descoperirea unei fraude financiare estimate la aproximativ 300 de milioane de euro. În prezent, datoriile totale ale societății se ridică la circa un miliard de euro.

În paralel, Guvernul pregătește o licitație internațională pentru vânzarea combinatului siderurgic de la malul Dunării, considerat obiectiv strategic. Printre numele vehiculate ca potențiali investitori se află omul de afaceri Dorinel Umbrărescu și miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov.

Potrivit administratorilor, manifestarea interesului se face în două etape: achiziționarea caietului de sarcini al licitației, care conține toate informațiile necesare, și înscrierea efectivă la licitație, cu o garanție bancară. Licitația va avea loc pe 12 martie, iar prețul de pornire este de 690 milioane de euro, pentru întreaga platformă industrială, inclusiv Liberty Tubular Products Galați.