Un angajat de la Combinatul Liberty Galaţi, aflat în greva foamei, a fost dus la spital cu simptome de hipotermie

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, care se afla în greva foamei în faţa Combinatului Siderurgic „Liberty” Galaţi, a fost transportat la spital, vineri seară, după ce a început să prezinte simptome de hipotermie.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, aflat de ceva timp în greva foamei în faţa Combinatului Siderurgic „Liberty” Galaţi, a dus la spital după ce a început să prezinte simptome de hipotermie.

El a fost preluat de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Galați.

Bărbatul a declarat echipajului medical că se afla în greva foamei de trei zile, ca formă de protest pentru că nu și-a primit drepturile salariale.

Cartel Alfa a anunţat, vineri, că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi, sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar unul dintre ei a intrat în greva foamei.

”Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În acelaşi timp, conducerea este anchetată pentru delapidare şi evaziune fiscală”, au transmis, vineri, sindicaliştii Cartel Alfa., scrie News.

Potrivit acestora, nu este vorba despre un conflict izolat, ci despre ”o criză socială care afectează mii de familii”.

”Anchetele arată că, în ultimii ani, conducerea combinatului ar fi fost implicată în fapte de delapidare şi evaziune fiscală, cu pierderi de sute de milioane de euro pentru companie şi pentru bugetul public. În timp ce muncitorii sunt chemaţi la «răbdare» şi «înţelegere», aflăm despre împrumuturi fictive, achiziţii inexistente şi bani scoşi din combinat”, afirmă sindicaliştii.

Potrivit acestora, ceea ce se întâmplă la Galaţi nu este o excepţie, ”este vorba de un simptom al unui sistem în care abuzurile sunt tolerate”.