Foto Tragedie la Botoșani. Trei persoane au murit într-un accident între un microbuz și un autoturism

Un grav accident de circulație, soldat cu trei morți. a avut loc miercuri dimineață, pe DN24 C, în județul Botoșani. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit.

UPDATE: Trei persoane au fost declarate decedate în accidentul din județul Botoșani. Manevrele de resuscitare nu au dat rezultate.

UPDATE: „În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism şi 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs. Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la faţa locului”, a precizat ISU Botoşani.

Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la fața locului.

Totodată, în sprijin s-a alocat și un elicopter SMURD.

→ Imaginea 1/10: Imagini ISU Botosani (9) jpeg

Autoritățile din Botoșani au activat miercuri dimineață Planul Roșu de Intervenție, după ce pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un microbuz și un autoturism

Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate.

„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple”, anunță ISU Botoșani.

Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.