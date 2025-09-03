Cum arată casca unui motociclist care a supraviețuit miraculos după ce a fost târât de un autobuz: „I-a salvat viața”

Un accident spectaculos relatat pe Reddit readuce în atenție importanța purtării căștii de protecție pe motocicletă. Un bărbat din SUA a scăpat cu viață în mod incredibil după ce a fost aruncat de pe motocicletă pe o autostradă aglomerată, târât de un autobuz și rănit grav.

Un utilizator Reddit a publicat imagini cu casca fratelui său, grav zgâriată și aproape distrusă, după un accident care putea să se termine tragic. Postarea, intitulată sugestiv „Amintește-ți că trebuie să porți casca”, a ajuns rapid virală, stârnind atât reacții de susținere, cât și comentarii sceptice.

Fratele motociclistului a explicat, în postare, ce s-a întâmplat: „Aparent, pe autostradă erau cutii de carton împrăștiate, din cauza unui idiot care nu le-a fixat corect. Când fratele meu a trecut pe lângă ele, una a fost ridicată de vânt și l-a lovit în față. A căzut pe spate de pe motocicletă și a alunecat pe banda HOV, unde venea un autobuz”.

Momentul critic a fost atunci când bărbatul a ajuns sub autobuz. „Autobuzul nu l-a lovit propriu-zis. A alunecat sub el, între cele două roți din față, și o parte din haine i s-au agățat de vehicul. Zgârietura de pe cască este atât de adâncă și uniformă pentru că a fost târât de autobuz până când acesta s-a oprit. Dacă s-ar fi oprit singur, casca nu ar fi arătat așa”, a mai spus fratele său.

Răni grave, dar viața salvată de cască

Motociclistul a suferit răni grave, dar a supraviețuit. Bilanțul accidentului: trei fracturi pelviene, ruptură de ficat, ruptură de splină, hemoragii interne și arsuri întinse pe partea stângă a corpului. De asemenea, bărbatul avea un ochi înnegrit și o vânătaie vizibilă pe frunte, probabil de la impactul inițial cu cutia, în timp ce circula cu aproximativ 70 de mile pe oră (peste 110 km/h).

Fratele victimei a recunoscut că este „puțin revoltat” de comentariile scepticilor care au pus la îndoială veridicitatea poveștii, și a revenit cu imagini suplimentare din alt unghi, alături de detalii despre accident. „Este incredibil că a scăpat cu viață. Casca i-a salvat viața”, a subliniat acesta.

Postarea a generat mii de comentarii, iar mai mulți utilizatori și-au împărtășit propriile experiențe în care casca le-a salvat viața. Pentru mulți, povestea a devenit un avertisment puternic și o confirmare că purtarea căștii nu este doar o regulă, ci o măsură esențială de supraviețuire.