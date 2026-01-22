Guvernul analizează modificarea Planului de reorganizare a combinatului Liberty Galați. Data limită pentru negocieri este 26 ianuarie 2026

Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A. și S.C. Liberty Tubular Products Galați S.A. a analizat, joi, la Palatul Victoria, propunerile de modificare a Planului de reorganizare a combinatului siderurgic, în cadrul unei reuniuni la care a participat și premierul Ilie Bolojan.

Reprezentanții ANAF și ai Exim Banca Românească au prezentat pozițiile instituțiilor pe care le reprezintă și au precizat că vor accepta Planul de reorganizare doar în condițiile în care administratorii concordatari își vor exprima acordul față de modificările propuse, astfel încât să fie protejate interesele statului român și să fie menținută posibilitatea recuperării creanțelor.

Termenul limită pentru finalizarea negocierilor este 26 ianuarie 2026, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile.

Potrivit unui comunicat, aprobarea Planului de reorganizare în forma agreată va permite demararea etapei următoare, respectiv organizarea unei licitații internaționale pentru vânzarea activelor combinatului, în condițiile și la prețul stabilite prin Planul de restructurare, într-un interval estimat de aproximativ șase luni.

Totodată, Comitetul a analizat posibilitatea utilizării unor resurse ale combinatului pentru plata parțială a salariilor, achitarea utilităților strict necesare menținerii activității și asigurarea pazei.

„La reuniunea Comitetului interministerial au participat vicepremierul Marian Neacșu, coordonator al comitetului, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, reprezentanții ANAF, Exim Banca Românească și ai ministerelor și instituțiilor care fac parte din acest comitet”, se arată în comunicat.