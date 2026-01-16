Accident cumplit la Galați: opt persoane, inclusiv un copil de trei ani, rănite după ce două mașini s-au ciocnit violent. Unul dintre șoferi era băut

Accident grav pe DN 25, în județul Galați. Opt persoane au fost rănite vineri seara, într-un accident produs în afara comunei Drăgănești. Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar unul dintre șoferi avea o alcoolemie de 0,24 mg/l în aerul expirat.

Potrivit polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier Galați, un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani, din Liești, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 29 de ani, din Tecuci.

„În urma impactului, au fost rănite opt persoane, respectiv cei doi conducători auto și alți șase pasageri, cu vârste cuprinse între 3 și 26 de ani, aflați în cele două autoturisme. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului auto de 26 de ani. Rezultatele testărilor privind consumul de substanțe interzise au fost negative pentru ambii șoferi”, a transmis IPJ Galați.

→ Imaginea 1/3: Accident grav în județul Galați FOTO: IPJ Galați

În cauză a fost întocmit „dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului”.