„Trădătoare în vreme de război”. Jucătoarele iraniene, criticate după ce au refuzat să intoneze imunul național la Cupa Asiei, în semn de protest

Un moderator de la televiziunea de stat din Iran a acuzat echipa națională de fotbal feminin că ar fi „trădătoare în timp de război”, după ce jucătoarele nu au interpretat imnul național înaintea partidei din Cupa Asiei contra Coreei de Sud, desfășurată în Australia în această săptămână, potrivit Reuters.

Iranul participă la turneul continental chiar şi în contextul escaladării conflictului militar din țară, după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri aeriene în weekend, ucigându-l pe liderul suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei.

Jucătoarele au stat în tăcere când imnul Iranului a fost intonat la Gold Coast înaintea înfrângerii cu 3-0 în faţa Coreei de Sud, luni. Însă trei zile mai târziu, înaintea înfrângerii cu 4-0 în faţa gazdelor din Australia, ele au cântat şi au salutat, conform news.ro.

Prezentatorul de televiziune Mohammad Reza Shahbazi a declarat într-un video că jucătoarele au dat dovadă de lipsă de patriotism şi că acțiunile lor au constituit „culmea dezonoarei”, conform imaginilor care au circulat pe rețelele de socializare.

„Vreau să spun doar un lucru: trădătorii în vreme de război trebuie pedepsiţi mai sever! Oricine ia măsuri împotriva țării în condiții de război trebuie pedepsit mai sever. Ca şi în cazul echipei noastre feminine de fotbal care nu a cântat imnul național... aceste persoane trebuie pedepsite mai sever!”, a declarat Shahbazi.