Cum a reușit un adolescent de 17 ani să fure, prin telefon, 67.000 de lei dintr-un magazin din Bistrița-Năsăud

Un adolescent de 17 ani din Galați este cercetat de polițiști după ce a reușit să sustragă 67.000 de lei dintr-un magazin din județul Bistrița-Năsăud, folosind o schemă de înșelăciune prin telefon, de la distanță.

Escrocheria s-a petrecut de la distanță. Potrivit anchetatorilor, adolescentul a contactat telefonic angajatele magazinului, prezentându-se drept reprezentant al firmei care se ocupă de mentenanța stațiilor de plată. Sub pretextul unei verificări tehnice urgente, le-ar fi convins să urmeze pașii indicați de el.

Femeile au introdus, rând pe rând, 32 de coduri formate din șase cifre, dictate la telefon, iar apoi au validat operațiuni financiare despre care credeau că fac parte dintr-o procedură normală. În realitate, aceste „testări” au permis retragerea efectivă a banilor din aparat.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că în perioada menţionată, două angajate ale societăţii în cauză ar fi fost contactate telefonic de către o persoană, în vederea efectuării unei actualizări/revizii a aparatului de self-pay deţinut de societate la punctul de lucru din Anieş. După aprobarea de către administrator a activităţii, angajatele ar fi fost induse în eroare să introducă în aparat 32 coduri formate din 6 cifre, dictate telefonic, şi ulterior să autorizeze plăţile menţionate pe aparat după introducerea codurilor”, a transmis IPJ Bistrița Năsăud.

Sesizarea a fost făcută de administratorul societății comerciale, după ce a constatat lipsa unei sume importante din încasări. Polițiștii din Bistrița-Năsăud au deschis un dosar penal, iar investigațiile au dus la identificarea suspectului în județul Galați.

În baza probelor strânse, la data de 18 ianuarie a fost autorizată punerea în aplicare a două mandate de percheziţie domiciliară, ambele în judeţul Galaţi, şi a unui mandat de aducere, emis pe numele tânărului de 17 ani bănuit de comiterea faptei.

După audieri, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru înșelăciune și operațiuni financiare frauduloase.

Polițiștii au transmis un semnal de alarmă cu privire la această nouă metodă de înşelăciune.

„Dacă gestionaţi astfel de aparate/staţii, poliţiştii vă sfătuiesc să nu daţi curs solicitărilor telefonice şi să nu introduceţi coduri generate, mai ales dictate telefonic, să nu autorizaţi tranzacţii la recomandarea unor persoane necunoscute! Pentru revizii sau actualizări, chiar defecţiuni ale aparatelor este indicat să luaţi legătura cu persoane cunoscute, care să le verifice fizic, la punctul de lucru. Totodată, dacă sunteţi contactat de persoane care ridică suspiciuni, verificaţi temeinic, anunţaţi imediat Poliţia”, a precizat IPJ Bistriţa-Năsăud.