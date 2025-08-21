Apar noi informații în cazul atacului mafiot din Centrul Vechi al Capitalei. Bărbatul, de origine turcă, care a tras șase focuri de armă în direcția unui local, ar fi acționat la comandă.

Atacul în stil mafiot din noaptea de marți spre miercuri a avut loc în jurul orei 2.00. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum agresorul, aflat la telefon, se apropie de terasă, scoate pistolul de la brâu și trage șase focuri de armă, unele dintre ele foarte aproape de mesele unde se aflau clienți. Ulterior, o ia la fugă.

Anchetatorii cred că bărbatul a vrut să transmită un mesaj de amenințare, legat de o sumă mare datorată sau chiar de o afacere cu droguri.

Imediat după atac, unul dintre bodyguarzii clubului, ajutat de martori, a urmărit suspectul până pe Splaiul Unirii, unde a reușit să îl imobilizeze. Un alt bodyguard, împreună cu martorii, a descoperit că individul aruncase arma într-un coș de gunoi.

Surse apropiate anchetei au precizat că individul este același care, în urmă cu două săptămâni, a tras cu o altă armă cu glonț asupra a doi agenți de pază din Centrul Vechi. Nici atunci nu a rănit pe nimeni, însă și-a abandonat pistolul și a fugit imediat.

Pistolul cu care a tras, un CZ de 9 milimetri, asemănător celor din dotarea Poliției și Jandarmeriei, a fost găsit într-un coș de gunoi din Centrul Vechi.

Agresorul are 26 de ani și este cetățean turc. Se pare că a intrat ilegal în România, venind inițial din Grecia. La audieri a fost adus un translator, însă bărbatul a refuzat să colaboreze și nu a motivat atacul. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca acesta să fi trimis un mesaj de amenințare sau să fi avut un conflict cu cineva din interiorul clubului.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.