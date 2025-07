Clipe de coşmar în familia unui cunoscut fotbalist de la Atletico. Socrii săi, victimele unui atac violent în propria casă. „Au tras 10-15 focuri de armă”

Familia fotbalistul Nahuel Molina a trecut prin clipe de groază în Buenos Aires, după ce opt indivizi înarmați au pătruns în locuința socrilor săi și au deschis focul în timpul jafului.

Familia lui Nahuel Molina, campion mondial cu Argentina la Cupa Mondială din Qatar 2022, a fost victima unui atac armat în Buenos Aires, chiar la începutul acestei săptămâni.

Incidentul s-a petrecut luni, 7 iulie, în locuința socrilor fundașului de la Atletico Madrid, în timp ce acesta se află în vacanță, bucurându-se de câteva zile de odihnă înaintea reluării pregătirilor pentru noul sezon din La Liga, programat să înceapă la jumătatea lunii august.

Potrivit presei spaniole, opt persoane mascate și înarmate au pătruns luni seara în casa socrilor lui Molina, unde i-au amenințat cu armele pe cei doi soți și le-au cerut bani. Claudio Occhiuzzi, socrul fotbalistului, a relatat momentele de coșmar prin care a trecut în timpul jafului.

„Eram în sufragerie și ne uitam la televizor, când am auzit zgomote dincolo de fereastră. Când m-am apropiat, un individ îmbrăcat complet în negru a intrat peste noi, mi-a pus pistolul la tâmplă, iar alți trei au intrat imediat după el. M-au dus apoi în dormitor, unde au început să mă lovească, să mă hărțuiască și să îmi pună pistolul la cap, cerându-mi să le spun unde ținem banii”, a povestit Occhiuzzi, citat de Mundo Deportivo.

Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care infractorii au trecut prin sala de mese și s-au confruntat cu forțele de ordine, care între timp au ajuns la faţa locului, deschizând focul asupra polițiștilor.

„Au tras peste 10 sau 15 focuri de armă. Unul dintre ei a fugit afară, iar alți trei au revenit în casă. Atunci a fost momentul de cea mai mare frică, am crezut că mă vor omorî, pentru că poate au crezut că am alertat poliția. Au vrut să iasă pe ușa din spate, așa că am mers cu ei. Am încercat să deschid poarta, dar eram atât de nervos încât nu reușeam, iar ei îmi țineau pistolul la tâmplă cu degetul pe trăgaci”, a mai povestit socrul fotbalistului.

În cele din urmă, atacatorii au părăsit locuința socrilor lui Molina, iar forțele de ordine au pornit pe urmele lor, reușind să prindă trei dintre cei opt infractori implicați în jaf.

Potrivit presei spaniole, polițiștii au confiscat arme de calibru mare în urma intervenției, iar ancheta continuă pentru identificarea și prinderea celorlalți cinci atacatori implicați în incident.

În această perioadă, Nahuel Molina se află în vacanță, urmând să revină în Spania în mai puțin de două săptămâni pentru reunirea lotului lui Atletico Madrid, programată pe 21 iulie. Fundașul argentinian a semnat cu echipa de pe Metropolitano în vara anului 2022, Atletico Madrid plătind 20 de milioane de euro celor de la Udinese pentru transferul său.