Daria, fata moartă alături de tată în accidentul din Galați, deplânsă de profesoare. „Trebuia să fii la școală, nu în mașina unui iresponsabil“ VIDEO

Două profesoare au transmis mesaje emoționate dedicate Dariei Dubală, eleva de 16 ani care și-a pierdut viața, alături de tatăl său, în teribilul accident care a avut loc luni, 13 noiembrie 2023, în județul Galați.

Daria Dubală, de 16 ani, a murit, alături de tatăl său Costel Dubală, în teribilul accident care a avut loc luni, 13 noiembrie 2023, în județul Galați. În urma impactului a mai murit un bărbat de 56 de ani, iar alte opt persoane au ajuns la spital.

Una dintre profesoarele Dariei dezvăluie că fata era o elevă foarte bună, de nota 10.

„România (ne)educată... Dragă Daria... Ziua de 13 se dovedește o zi fatidică pentru tine și pentru familia ta. Îmi pare atât de rău că nu-mi vei mai zâmbi niciodată. Din septembrie, mă obișnuisem cu absența ta de pe băncile sălilor de clasă din școala în care te-am cunoscut, școala care era pregătită să-ți ofere totul: zborul tău către cunoaștere, către împlinire.

Nu voi uita că ultima notă pe care ți-am trecut-o în catalog a fost 10 (zece). L-ai meritat. Tu (de fapt, familia ta) ai ales calea ușoară - ai ales să te muți la o școală care, credeai, îți permitea să o "treci" fără absențe (?!). Iartă-i pe adulții din jurul tău pentru alegerile lor în ceea ce te privește.

Dacă trăiam într-o societate normală, cu reguli și legi care se respectă, cu respect pentru educație, tu ai fi fost azi, într-o zi de luni, la ȘCOALĂ. Nu alături de tatăl tău în mașina unui adult inconștient și iresponsabil în care aveai încredere, căruia te pregăteai să-i spui tată-socru (la 16 ani?!) și care conducea pe un drum național cu 160 km/h și care nu era nici îngrijorat, nici amendat că tu nu ești la școală (într-o zi de luni).

Iartă-ne, pe toți cei care permitem ca lucrurile acestea să fie normalitate în țara în care te-ai născut și în care ai murit, azi, Daria. Aveam atâtea de învățat, împreună, anul acesta. Joi am fi avut ora de chimie. Te-aș fi condus, cu succes, în tainele chimiei organice. Sigur ți-ar fi plăcut, Daria! Metan, etan, propan..., Daria.

Dumnezeu să te ierte, Daria! Pe tine și pe tatăl tău. Veți fi împreună printre îngeri. Nu vei fi singură ACOLO. Ne vom ruga pentru mama, sora, bunica ta și pentru cei care ți-au fost dragi”, a scris profesoara Maria Irimia, pe Facebook.

Un alt mesaj este transmis de profesoara Ștefania Rusu. O elevă foarte bună, responsabilă și cu zâmbetul pe buze, astfel este descrisă Daria.

„Ziua de azi va rămâne una tristă pentru mine și pentru comunitatea Șendreni. Daria Dubală mi-a fost elevă anul trecut. Era o elevă foarte bună. Responsabilă. Zâmbetul ei era un reper în sala de clasă. Am fost tristă, chiar supărată, când a ales să se transfere la o școală particulară. Dimineață, când am auzit de planul roșu de intervenție din județul Galați, am simțit că ceva mă leagă de asta. Au trecut câteva ore ca să aflu cum. Dumnezeu să te ierte, suflet candid! Condoleanțe mamei și surorii Dariei!”, a scris și Ștefania Rusu, pe Facebook.

Accident groaznic în Galați. Planul roșu de intervenție activat

Accidentul în care Daria și tatăl său și-au pierdut viața s-a produs luni, 13 noiembrie, la ora 7.05, pe DN 25, la intrare în localitatea Independența, județul Galați.

Polițiștii au stabilit că „un bărbat, cu vârsta de 56 de ani, din municipiul Galați, în timp ce conducea un autoturism pe DN 25, având direcția de deplasare dinspre localitatea de domiciliu către municipiul Tecuci, la km 53 + 500 de metri, într-o curbă la dreapta, ar fi pătruns pe sensul opus de mers unde a intrat în coliziune frontală cu un autovehicul, prevăzut cu 8+1 locuri, care era condus de un bărbat, de 30 de ani”.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar la fața locului a fost solicitat elicopterul S.M.U.R.D.. În cele două vehicule implicate se aflau mai multe persoane: patru în primul autoturism și șapte în cel de-al doilea.

Daria și tatăl său Costel Dubală erau pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 56 de ani. În aceeaşi maşină era şi fiul şoferului, un tânăr de 19 ani, prietenul fetei de 16 ani. Mergeau dinspre Galaţi către Tecuci, deoarece tânărul voia să îşi cumpere o maşină. Daria și tatăl său au murit pe loc. Băiatul de 19 ani a fost transportat la spital, unde a fost operat şi este în stare foarte gravă.

Decesul celor trei persoane (cele două din prima mașină, a treia din cealaltă mașină) a fost declarat la fața locului de echipajele medicale.

„În urma evenimentului rutier au decedat 3 persoane, este vorba despre un bărbat, cu vârsta de 45 de ani, și fiica acestuia, de 16 ani, ambii domiciliați în comuna Șendreni, județul Galați, pasageri în primul autoturism și un bărbat, cu vârsta de 56 de ani, din comuna Pechea, județul Galați, pasager în cel de-al doilea autovehicul”, a anunțat IPJ Galați.

Alte opt persoane au fost rănite în urma impactului violent.

„Au fost rănite opt persoane, după cum urmează: din primul autoturism conducătorul auto, de 56 de ani, și fiul acestuia, de 19 ani, iar din cel de-al doilea autoturism, conducătorul auto, de 30 de ani, doi bărbați, cu vârstele de 41, respectiv 55 ani, 2 femei, cu vârstele de 26, respectiv 35 de ani și o adolescentă, de 17 ani. Victimele au fost preluate și transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri și investigații medicale de specialitate”, a mai transmis IPJ Galați.

Cei doi șoferi dețin permise de conducere valabile, iar la testarea alcoolscop rezultatele au fost negative, au stabilit polițiștii.