Marți, 21 Octombrie 2025
Bătaie în stradă și autoturism avariat la Galați. Doi bărbați au fost arestați de polițiști în urma conflictului

Publicat:

Doi bărbați au fost arestați preventiv la Galați, după o încăierare în stradă. O mașină a fost avariată.

Agresorii s-au ales cu cătușe FOTO: Poliția Română
Agresorii s-au ales cu cătușe FOTO: Poliția Română

Trei bărbați reținuți de polițiștii gălățeni în urma unui conflict izbucnit pe strada Brăilei din Galați.

Faptele au avut loc pe 15 octombrie, iar în conflict au fost implicate mai multe persoane.

Când au ajuns, polițiștii au găsit un autoturism ce prezenta avarii, respectiv anvelope dezumflate și geamuri sparte.

”În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce se afla staționat la semaforul amplasat la intersecția străzilor Brăilei și General Alexandru Cernat, conducătorul autoturismului avariat, un tânăr de 23 de ani, din municipiul Galați, ar fi avut un conflict cu mai multe persoane care ar fi coborât dintr-un autoturism oprit în spatele său. Acesta nu a fost agresat fizic și a declarat că nu cunoaște motivul altercației.

În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor secțiilor 1 și 5 Poliție Galați, în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, au fost identificați trei bărbați, cu vârste cuprinse între 29 și 41 de ani, toți din municipiul Galați”, potrivit IPJ Galați.

Agresorii au fost depistați și duși la sediul poliției pentru audieri, iar în baza materialului probator administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, persoanele reținute au fost prezentate procurorului de caz, iar instanța de judecată a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a doi dintre bărbați.

Galaţi

